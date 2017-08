«La manière avec laquelle l'administration Trump traite les diplomates est une honte»

Suzi LeVine a quitté son poste d’ambassadrice des Etats-Unis en Suisse le 20 janvier, le jour de l’investiture de Donald Trump. Cette diplomate qui a marqué les esprits durant les deux ans et demi qu’elle a passés en Suisse s’inquiète aujourd’hui de l’approche de l’administration Trump vis-à-vis de la diplomatie américaine. Entretien.

Depuis votre départ de Suisse, les Etats-Unis n’ont toujours pas de nouvel ambassadeur ou nouvelle ambassadrice, comme c’est le cas pour des dizaines d’autres postes à travers le monde. Ces retards de l’administration Trump sont-ils inquiétants?

La Suisse a beaucoup de chance d’avoir Tara Feret Erath comme chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis. C’est vraiment l’une des meilleures. L’absence de nomination pour me remplacer ne reflète pas l’état des relations entre nos deux pays, car celles-ci sont fortes. En revanche, le rythme du remplacement des ambassadeurs par cette administration est l’un des plus lents. Je ne sais pas pourquoi cela prend autant de temps. Je sais simplement que sous l’administration Obama, il y avait de nombreux contrôles éthiques et sécuritaires. Je ne suis pas sûre qu’il y en ait autant aujourd’hui en matière d’éthique.

D’autre part, beaucoup de représentations diplomatiques américaines dans des zones instables du globe comme le Venezuela n’ont toujours pas d’ambassadeurs.

Un tiers des ambassadeurs des Etats-Unis ne sont pas des diplomates de carrière et deux tiers le sont. Des pays comme le Venezuela sont confiés à des diplomates de carrière et les chargés d’affaires y sont très compétents. Le problème se situe surtout au Département d’Etat en ce moment, où de nombreux postes sont toujours vacants. La manière avec laquelle l’administration Trump traite la diplomatie et nos diplomates est une honte, car ils ont un rôle clé pour notre sécurité, pour notre économie et pour les droits de l’homme. J’espère que les choses s’amélioreront bientôt, mais la volonté de l’administration Trump de couper un tiers du budget du Département d’Etat me laisse penser que ce ne sera pas le cas.

Ces retards reflètent-ils un désintérêt de l’administration Trump pour la diplomatie multilatérale, si importante pendant la présidence de Barack Obama?

Je ne peux que spéculer et observer l’absence de prise de décisions avec tristesse et désespoir. Dans l’administration Obama, il régnait une confiance en notre capacité d’utiliser notre diplomatie pour construire des relations et protéger notre pays. Ce n’est apparemment plus le cas aujourd’hui. Un exemple: l’accord nucléaire avec l’Iran, qui a été négocié en Suisse. Notre capacité à amener les Iraniens à la table des négociations était intimement liée à notre travail diplomatique avec la Russie, la Chine et les Européens pour faire en sorte que tout le monde respecte les sanctions frappant l’Iran et pousse ainsi Téhéran à négocier. Nos diplomates ont passé beaucoup de temps en Suisse pour obtenir cet accord qui nous protège. Ce résultat a été obtenu par notre diplomatie et non pas par notre force militaire.

Depuis votre départ de Berne le 20 janvier dernier, jour de l’investiture de Donald Trump, vous semblez être restée très attachée à la Suisse.

J’ai tellement de bons souvenirs de la Suisse et je continue à en engranger. Nous avons fait un voyage magnifique là-bas en juin et juillet, au cours duquel mon mari Eric et moi avons pu parler à l’EPFZ du système d’apprentissage suisse.

Lorsque vous étiez ambassadrice, le modèle d’apprentissage helvétique intéressait beaucoup l’administration Obama. Est-ce toujours le cas avec Donald Trump?

Absolument. J’avais créé une délégation qui s’était rendue à la Maison-Blanche en janvier 2015. A l’époque, des entreprises helvétiques s’étaient engagées à développer des places d’apprentissage aux Etats-Unis. En janvier de cette année, nous avons annoncé que 30 entreprises étaient impliquées dans ce programme. Un représentant de l’entreprise lausannoise Sicpa a, par exemple, participé à une table ronde en juin de cette année avec le nouveau secrétaire au Travail, Alexander Acosta.

Cela doit être quelque chose de très satisfaisant pour vous…

Oui. Mon mari et moi sommes très satisfaits de voir que le travail sur les apprentissages se poursuit et que le conseiller fédéral Schneider-Ammann est venu à Washington cet été. Le Colorado a adopté ce système d’apprentissage après avoir envoyé en Suisse une délégation emmenée par le gouverneur de l’Etat en janvier 2016. Nous travaillons désormais avec le gouverneur de l’Etat du Washington, qui va se rendre en Suisse en novembre avec une délégation. Nous l’accompagnerons.

(TDG)