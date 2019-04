La lune de miel de Meghan avec les tabloïds est finie

Le London Eye, la grande roue située au bord de la Tamise en face du palais de Westminster, sera illuminé aux couleurs du drapeau britannique, tandis que de nombreux grands hôtels londoniens ont ajouté à leur carte des pâtisseries et des cocktails en l’honneur de la famille royale. Londres se prépare à la naissance de l’enfant du prince Harry et de son épouse Meghan. Sans que personne ne sache plus ou moins précisément quand celle-ci aura lieu.

Le duc et la duchesse de Sussex, le titre officiel des deux futurs parents depuis leur mariage, n’ont pas dévoilé la date du terme de la grossesse. Une habitude chez les Windsor. Avant la naissance de leur premier enfant en 2013, le prince William et son épouse Kate n’avaient rien dévoilé et les cameramen des principales télévisions internationales s’étaient tenus prêts pendant plus de trois semaines devant la clinique Lido, l’aile privée de l’hôpital St Mary où William et Harry avaient eux-mêmes déjà vu le jour.

Cette tradition, commencée par la princesse Diana et perpétuée avec les trois enfants de Kate (George, Charlotte et Louis), s’arrêtera cependant cette année. Début avril, la presse people a en effet révélé que Meghan Markle envisageait d’accoucher dans leur nouvelle demeure, Frogmore Cottage, une maison de dix chambres totalement rénovée au cours de ces derniers mois (pour 4 millions de francs payés par le contribuable) et située dans un parc privé géré par la couronne britannique à côté du château de Windsor, la seconde résidence de la reine Elisabeth II. «C’est son premier choix mais cela dépend évidemment de son état à l’approche de la naissance», avait anonymement expliqué un proche du couple au «Daily Mail». Selon cette même personne, ils avaient rapidement rejeté l’option Lido pour ne pas s’y sentir comme dans un «bocal à poisson rouge» et ne pas avoir à se présenter sur les marches de la clinique avec leur enfant après la naissance.

Transgresser l’étiquette

Ce choix a rapidement été monté en épingle par les tabloïds. Difficile pourtant d’y voir là une exception dans l’histoire de la famille royale britannique: avant William et Harry, tous sont en effet nés au château de Windsor ou au palais de Buckingham. Cette réaction marque en fait la frustration des tabloïds vis-à-vis de la duchesse de Sussex. Alors qu’elle était acclamée jusqu’à son mariage le 19 mai 2018 pour la note différente qu’elle apportait à une famille royale très classique, elle est dénoncée depuis plusieurs mois pour ses transgressions à l’étiquette royale. «Elle tient la main de son mari lors des sorties officielles, porte bien trop souvent des robes noires afin de flatter sa silhouette alors qu’elles sont réservées au deuil et est sortie lors d’un dîner les épaules découvertes», admet William Hanson, un spécialiste des conventions, qui sourit à ces écarts. Scandale, en septembre, elle a osé fermer elle-même la porte de la voiture dont elle venait de sortir…

Parallèlement, elle a été surnommée «l’ouragan Meghan» par «The Daily Mail» pour ses présupposées habitudes de stars hollywoodiennes. Elle enverrait des SMS à ses assistants dès 6 h du matin, puisqu’elle se lève dès 5 h pour faire du yoga, manquerait de tact avec le personnel de la famille royale, ce qui aurait notamment provoqué une rixe avec sa belle-sœur Kate, et serait considérée comme «dictatoriale» par certains employés. «Meghan peut être difficile, elle a un niveau de demandes très élevé et est habituée à travailler dans un environnement hollywoodien», a témoigné anonymement l’un d’entre eux dans «The Sun». «Il y a en revanche un degré de respect différent dans la famille royale et Kate a toujours fait très attention à la manière dont elle agissait avec les employés.» Sous-entendu évident: pas Meghan. Ce comportement aurait été à l’origine du départ de deux de ses assistantes, Melissa Touabti et Amy Pickerill.

Tensions familiales

Plus grave, ces habitudes de diva auraient provoqué une vraie crise entre elle et Kate et par conséquent des tensions entre William et Harry. D’où leur décision de quitter la demeure qu’ils partageaient dans le centre de Londres. «Ragot malveillant?» s’était faussement demandé «The Daily Mail». «Très possible. Mais que serait l’amitié féminine sans ses côtés acerbes?» Un avis qui en dit long sur la mentalité du journal. «Ce traitement médiatique montre surtout la perception très péjorative des femmes de la part des tabloïds», pointe William Hanson. Il y a peut-être aussi quelque chose d’autre: les tabloïds auraient-ils du mal à accepter l’arrivée du premier enfant métis dans la famille royale britannique? Leurs premiers commentaires sur le sujet – ou l’absence de commentaires – en diront sans doute long. (TDG)