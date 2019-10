La livre sterling dopée par un possible Brexit ordonné

La livre sterling, déjà en hausse depuis le début de la journée, a subitement accru ses gains face à l'euro et au dollar, gagnant plus de 1%, dans la foulée de rumeurs faisant état d'une ébauche d'accord sur le Brexit.

Vers 14h50 (16h50 en Suisse), la livre sterling gagnait 1,22% face au billet vert, à 1,2763 dollar, et 1,13% face à l'euro, à 86,49 pence pour un euro, des niveaux plus vus depuis respectivement juin et mai.

Hier, la reine Elizabeth II se faisait la voix de Boris Johnson:

La livre «a bondi (...) après des informations selon lesquelles le Royaume-Uni et l'Union européenne étaient en train de boucler une ébauche d'accord sur le Brexit», a expliqué Neil Wilson, analyste pour Markets.com, évoquant une information de l'agence Bloomberg qui cite deux personnes proches du dossier.

La devise britannique a renoué ces derniers jours avec un niveau de volatilité extrêmement élevé, plus vu depuis avril dernier.

Plus tôt dans la journée, elle avait déjà bénéficié d'un regain d'optimisme alors que le négociateur de l'UE Michel Barnier a déclaré qu'un accord était «possible cette semaine». Cette nouvelle forte hausse fait suite à une envolée en fin de semaine dernière. (afp/nxp)