La justice met au pas les djihadistes en liberté

De retour de Syrie, sur le point de partir ou prêchant des idées islamistes favorables au mouvement Daech. Des hommes et des femmes radicalisés se retrouvent dans les filets de la justice suisse. Tous ne finissent pourtant pas en prison. Parce que la sanction prononcée est assortie du sursis ou que les conditions d’une détention provisoire ne sont pas réunies.

Même si la justice reste très discrète sur les mesures de suivi et de contrôle prises à leur encontre, ces djihadistes et ces sympathisants de l’extrémisme religieux ne sont pas pour autant abandonnés dans la nature. Exemple: un des principaux acteurs de la scène salafiste suisse, un homme de 30 ans, surnommé «l’émir de Winterthour», avait été arrêté en février 2016. Un an plus tard, il était libéré de sa détention provisoire. La justice avait prononcé des «mesures de substitution» sans donner la moindre explication.

Restrictions et contraintes

Deux arrêts du Tribunal cantonal vaudois permettent enfin de mieux comprendre comment ces islamistes sont encadrés, restreints dans leurs possibilités de voyager ou contraints d’avoir une activité professionnelle. Selon l’Ordre judiciaire vaudois, ces deux jugements concernent l’unique cas dont la justice des mineurs du canton de Vaud a dû s’occuper, les adultes accusés de terrorisme étant de compétence fédérale.

L’histoire de ce jeune habitant du pied du Jura, né en 1998, surnommé «Jassim», avait été racontée en détail par Le Matin Dimanche en novembre 2016. Il avait commencé à se radicaliser en 2014. En juillet 2016, il était parti en Turquie, dans l’intention de se rendre en Syrie pour combattre dans les rangs de Daech, en compagnie d’une femme qu’il avait épousée sur le plan religieux. Le couple avait renoncé à son objectif. Les gardes-frontière avaient arrêté les deux jeunes gens à leur retour, à l’aéroport de Genève, le 22 juillet 2016. Jassim s’était retrouvé en détention provisoire à Palézieux, dans la prison pour jeunes des Léchaires. Le 30 juin 2017, le Tribunal des mineurs l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis pendant deux ans. Le jeune homme est donc en liberté mais soumis à un encadrement qu’il a en partie contesté. Cela explique pourquoi les mesures de suivi sont détaillées dans les jugements du Tribunal cantonal du 13 juillet et du 3 novembre 2017.

Première règle de conduite. Le jeune homme doit présenter une «demande formelle et détaillée au Tribunal des mineurs pour disposer de ses documents d’identité avant tout séjour à l’étranger». Cette mesure vise à prévenir le risque de récidive et à «faire prendre conscience de la gravité du ralliement à l’idéologie de l’État islamique». Au début du mois de juillet 2017, Jassim avait voulu récupérer ses papiers pour se rendre en Tunisie, «dans le but de revoir une dernière fois sa grand-mère gravement malade». La justice vaudoise n’a pas cru en ce motif. Elle est restée intraitable.

Deuxième règle de conduite. L’obligation de se présenter une fois par semaine à un service administratif ou à un poste de gendarmerie. «Cette exigence comporte un double aspect préventif et éducatif» en exerçant un «effet de contention», précise le Tribunal cantonal, qui a confirmé cette mesure, également contestée par Jassim.

En revanche, le jeune homme ne s’est pas opposé à l’obligation d’avoir une activité professionnelle. Il a fait des efforts dans ce sens et devait commencer un apprentissage de monteur électricien en août 2017. Il doit encore suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire et s’entretenir régulièrement avec un éducateur du Tribunal des mineurs.

Le premier président du Tribunal des mineurs, Patrick Auberson, souligne que les mesures imposées dans le cas de Jassim sont répertoriées par le Code pénal suisse: «Elles sont prononcées en fonction du cas à juger et elles ne sont pas fréquemment utilisées.»

Adultes au même tarif

Les adultes suivis par la justice fédérale sont-ils soumis aux mêmes contrôles? L’expert en terrorisme Jean-Paul Rouiller livre une estimation. Sur une quinzaine de djihadistes revenus en Suisse, les deux tiers font l’objet d’une mesure de suivi, du même type que celles imposées à Jassim: encadrement psychologique et éducatif, déplacements restreints, obligation de se présenter à l’administration. Le Ministère public de la Confédération ne donne pas de précision sur le suivi de ceux qui ont été repérés mais ne sont pas partis. «L’évaluation de l’efficacité de ces mesures est difficile à faire car nous manquons de recul. On peut estimer que le taux de réussite se situe un peu au-dessous de 50%», affirme Jean-Paul Rouiller.

Et ce travail demande d’importants moyens: «Il implique notamment les forces de l’ordre, la justice et le milieu socio-éducatif. Ces mesures ciblées sur un seul individu demandent un gros travail de coordination en coulisses. C’est fait avec beaucoup de sérieux», relève l’expert. Selon lui, l’investissement humain et financier est justifié: «C’est un investissement dont on ne peut pas faire l’économie dans une société démocratique.» (TDG)