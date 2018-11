«La guerre de tranchées des démocrates va faire réélire Trump en 2020!»

Pour Ed Flaherty, avocat international à Genève et ancien coprésident des Republicans Abroad en Suisse, les républicains ont très bien résisté aux élections de mi-mandat, généralement défavorables au camp présidentiel. Et si les démocrates bloquent Donald Trump durant deux ans, ils ne feront que favoriser sa réélection en 2020.

Donald Trump se réjouit d’une «grande victoire» républicaine. Êtes-vous d’accord?

Absolument! Je suis bien sûr déçu de voir les démocrates prendre le contrôle de la Chambre des représentants, mais nous conservons la majorité au Sénat. C’est un bon résultat si l’on compare avec ce qui se passe habituellement lors des élections à mi-mandat. Sous la président Reagan, environ 70 sièges républicains avaient été perdus! Sous George W. Bush, c’était autour de 40. Cette fois-ci, le recul pourrait être limité à 30. Le parti a très bien résisté. Au Sénat, Donald Trump va pouvoir continuer de faire confirmer des juges et des membres de son administration. Et si la majorité démocrate recourt à une politique de blocage systématique et qu’elle multiplie les auditions et les investigations contre des membres de l’Exécutif, cela agacera l’électorat et contribuera à faire réélire Donald Trump en 2020.

Une majorité d’électeurs se sont tout de même prononcés contre Trump. Vous n’y voyez donc pas un désaveu?

Je vous le répète, l’alternance n’a rien d’étonnant, c’est habituel lors des Midterms. Je pense que le résultat aurait été carrément mauvais pour nous si le scrutin s’était tenu dans la même atmosphère qu’il y a un an. Mais je crois sincèrement que les auditions injustes de Brett Kavanaugh, le juge nommé à la Cour suprême, ont dynamisé l’électorat républicain. Vous savez, beaucoup de gens sont choqués par les méthodes des démocrates. Voyez les personnalités républicaines expulsées des restaurants... C’est du jamais vu!

Vous ne croyez pas que Donald Trump a divisé le pays?

Non, Donald Trump n’est que le symptôme d’une Amérique profondément divisée après huit années de présidence Obama. Vous savez, beaucoup de gens sont comme moi: ils n’aiment pas forcément la personnalité du président, mais ils soutiennent sa politique. J’apprécie les coupes fiscales, les nominations à la Cour suprême, le retrait des États-Unis des Accords de Paris sur le climat, la gestion du dossier nord-coréen... Je suis plus réservé sur la «guerre commerciale» face à la Chine. Là, le président est sur une corde raide. Ça commence déjà à affecter les fermiers qui avaient contribué à le faire élire en 2016. S’il ne trouve pas d’issue assez vite, cela pourrait mettre en péril sa réélection en 2020... (TDG)