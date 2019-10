La filière nucléaire «doit vite se ressaisir»

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a appelé lundi la filière nucléaire française «à se ressaisir vite», juste avant de recevoir un audit sur les difficultés et les retards accumulés pour la construction de l'EPR de Flamanville (Manche).

«Il n'est pas acceptable que l'une des filières les plus prestigieuses et les plus stratégiques pour notre pays connaisse autant de difficultés», a affirmé le ministre sur RTL. (afp/nxp)