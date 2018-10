La fiancée de Khashoggi veut punir les coupables

La fiancée turque du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué dans le consulat de son pays à Istanbul début octobre, a exigé vendredi que soient punis «tous les responsables» de cette «barbarie».

«Ma demande est que tous les responsables impliqués dans cette barbarie, du plus bas au plus haut niveau, soient punis et traduits en justice», a déclaré Hatice Cengiz dans une interview à la chaîne Habertürk.

