La femme noire tuée par un policier aurait brandi une arme

La jeune femme noire tuée à son domicile au Texas par un policier blanc lors d'une banale opération de contrôle, aurait pointé une arme vers l'agent en craignant une intrusion, selon des documents d'enquête. L'affaire a relancé le débat sur les violences policières envers la minorité noire.

La femme de 28 ans avait été blessée mortellement dans la nuit de vendredi à samedi par un agent appelé à son domicile à Fort Worth, près de Dallas. Un voisin s'était inquiété que la porte d'entrée était ouverte et le policier à l'extérieur a tiré à travers la vitre d'une fenêtre du domicile. Le policier a été inculpé lundi de meurtre après avoir démissionné de la police. Il a été libéré sous caution mardi.

Témoignage du neveu

Selon l'acte de poursuites pénales, citant le neveu de la femme, âgé de 8 ans, la victime jouait à un jeu vidéo avec le garçon quand elle a entendu un bruit suspect dans son jardin. Elle aurait alors sorti une arme de poing de son sac à main et l'aurait pointée vers la fenêtre avant d'être touchée.

This is the window where the Fort Worth Police Officer shot & killed Atatiana Jefferson in her own home.



He shot her through her own bedroom window. She broke no laws & did nothing wrong. We are demanding justice immediately. This was illegal. It violates both the law & policy pic.twitter.com/da4pk1603j