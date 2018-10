La famine menace des millions de Yéménites

Si la tendance actuelle devait se poursuivre jusqu'à 14 millions de personnes pourraient être en situation de «pré-famine» dans les mois à venir au Yémen. Une estimation qui figure dans une note du secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires.

«La situation humanitaire au Yémen est la pire au monde. 75% de la population, soit 22 millions de personnes, ont besoin d'une aide et de protection, dont 8,4 millions sont en situation d'insécurité alimentaire grave et dépendent d'un apport en nourriture urgent», souligne M. Lowcock dans ce document interne datant du 18 octobre et remis aux quinze membres du Conseil de sécurité.

«Dans le pire cas, ce chiffre de 8,4 millions pourrait augmenter de 5,6 millions, mettant le nombre total de personnes au Yémen en conditions de pré-famine à 14 millions», précise le responsable qui doit faire mardi un exposé devant le Conseil de sécurité sur la situation humanitaire dans le pays.

Le 16 octobre, le Programme alimentaire mondial (PAM) avait craint que jusqu'à douze millions de personnes puissent être touchées par la famine dans les mois à venir. «La crise alimentaire au Yémen est directement liée au conflit» qui sévit dans le pays, ajoute Mark Lowcock dans son document vu lundi par l'AFP.

«Opération en cours»

A cet égard, il cite un prix de l'essence qui a augmenté de «45%» et un rial qui s'est «déprécié de 47% par rapport au dollar». «Depuis septembre, il a perdu 20% de sa valeur» et «l'impact de cette dépréciation affecte chaque famille au Yémen», précise-t-il.

Pour le Yémen, «la plus vaste opération humanitaire est en cours», poursuit-il, en indiquant que «plus de 200 partenaires apportent aide et protection» via un plan humanitaire international. Pour faire face à la crise, la poursuite de dons généreux est capitale tout comme le maintien et même le développement des importations via tous les ports, souligne aussi Mark Lowcock.

Depuis 2015, le Yémen est soumis à une guerre opposant les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent le port de Hodeida ainsi que la capitale yéménite Sanaa, à une coalition arabe sous commandement saoudien qui défend le gouvernement réfugié à Aden (sud). En plus de trois ans, le conflit a fait près de 10'000 morts, selon l'ONU. (ats/nxp)