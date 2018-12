La dépouille de Bush exposée au Capitole

Couvert d'un drapeau américain, le cercueil de George Herbert Walker Bush a été placé lundi sous la coupole du Capitole, à Washington, pour une cérémonie solennelle d'hommage national. Le 41e président des Etats-Unis est décédé vendredi à 94 ans.

Au coucher du soleil, saluée par ses proches la main sur le coeur et accompagnée par une garde d'honneur militaire, la dépouille de George H.W. Bush a passé les portes de l'imposant siège du Congrès, où il avait commencé sa longue carrière politique dans les années 1960. Son entrée a été précédée par une salve de 21 coups d'artillerie qui a retenti sur l'esplanade au pied du Capitole.

The remains of former President George H.W. Bush arrive at the US Capitol where he will lie in repose #RIPGeorgeHWBush pic.twitter.com/qNPW8DrPJc