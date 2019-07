Immeuble démoli: «Je veux mourir ici»

Les forces israéliennes ont commencé à démolir lundi matin des maisons palestiniennes considérées comme illégales, au sud de Jérusalem, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Des dizaines de policiers et de militaires ont encerclé au moins quatre immeubles dans la région de Sour Baher, et une pelleteuse a commencé la démolition d'un immeuble de deux étages inachevé, selon la même source.

#GroupPalestine

Israeli security forces besieged sourbaher in the city of #Jerusalem in order to demolish 154 houses in Wadi Hummus area. pic.twitter.com/p8VWFLDnYr