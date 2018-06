La dangerosité des canons à son confirmée

Une cour d'appel à New York a débouté mercredi deux policiers de la ville, en jugeant que leur utilisation d'un canon de harcèlement acoustique représentait un abus de force anticonstitutionnel.

Second Circuit decision in our case over NYPD use of Long Range Acoustic Device (a/k/a "LRAD" or "Sound Cannon") at 2014 #BlackLivesMatter demonstration: https://t.co/nFFTMxlIJz pic.twitter.com/Vk3TZY6lMv