La culture de la coca à un haut historique en 2017

La culture de la coca en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, a atteint un plus haut niveau historique en 2017 avec 209'000 hectares, a annoncé lundi l'administration américaine. La hausse de 11% en un an est liée à l'augmentation de la consommation aux Etats-Unis.

Sur la même période, la capacité de production de cocaïne pure a également augmenté de 19%, passant de 772 à 921 tonnes en 2017, un autre record historique, a ajouté dans un communiqué le bureau national de contrôle de la drogue (ONDCP).

«Le message du président (américain Donald) Trump à la Colombie est clair: la croissance record de la production de cocaïne doit être inversée», a affirmé le directeur adjoint de l'ONDCP. Le gouvernement colombien «doit faire plus pour répondre à cette augmentation», a-t-il ajouté, estimant que la trajectoire ascendante connue depuis 2012 - année plancher pour la culture et la capacité de production - est «inacceptable».

Consommation en hausse

«Nous continuerons à travailler avec (les autorités) pour réduire la quantité de cocaïne destinée aux Etats-Unis», a-t-il souligné, alors que le pays est un allié traditionnel de Bogota et le principal marché de la drogue colombienne.

La hausse de la production de coca colombienne est directement liée à une augmentation de la consommation de cocaïne aux Etats-Unis qui entraîne une hausse des morts par surdose et des crimes associés au trafic de drogue, estime l'ONDCP.

Selon le bureau, le nombre de nouveaux consommateurs aux Etats-Unis a augmenté de 81% depuis 2013, et celui de surdoses par cocaïne a doublé dans le même temps.

Washington et Bogota ont signé en mars un accord sur cinq ans pour réduire de moitié les surfaces cultivées et la production par rapport aux niveaux actuels. Les Etats-Unis «reconnaissent l'objectif d'éradiquer 70'000 hectares à la main en 2018», mais «des efforts énormes et des résultats concrets sont nécessaires pour empêcher l'entrée des cargaisons de cocaïne aux Etats-Unis et atteindre l'objectif de 5 ans», sermonne l'ONDCP.

Le nouveau président colombien, Ivan Duque, a proposé de réactiver les aspersions aériennes d'herbicides, ce qui devrait provoquer des tensions avec les cultivateurs. (ats/nxp)