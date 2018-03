La cour refuse de déclarer vivant un homme...vivant

En Roumanie, pays natal du plus célèbre mort-vivant de la planète, Dracula, se présenter devant un tribunal pour montrer qu'on est en vie n'est pas une preuve jugée suffisamment convaincante.

'Constantin Reliu lost his case in the north-east city of Vasului because he appealed too late. The ruling is final.' https://t.co/Apbc5LebHl