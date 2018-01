La côte Est américaine paralysée par le blizzard

Aéroports paralysés à New York, inondations glacées à Boston, des dizaines de milliers de personnes sans électricité: une tempête de neige a balayé jeudi la côte Est des Etats-Unis, et les autorités redoutaient désormais une chute des températures qui pourrait aggraver la situation.

Bombogenesis occurs when a weather system experiences a sharp drop in atmospheric pressure and intensifies rapidly, with blizzard-like conditions combined with hurricane-force winds https://t.co/vG8RgCfgKG — AFP news agency (@AFP) 4 janvier 2018

Les importantes chutes de neige apportées par cette première grosse tempête de la saison semblaient se calmer en fin de journée. La neige s'est notamment arrêtée à New York, après être tombée dru tout jeudi, recouvrant les rues de la première métropole américaine d'un épais manteau blanc et les plongeant dans un calme inhabituel. Les écoles publiques devaient rouvrir vendredi dans cette ville de 8,5 millions d'habitants.

Les températures continuent d'être glaciales dans le nord-est des Etats-Unis, comme à New York où une fontaine de Bryant Park est totalement gelée #AFP pic.twitter.com/FOIW5M1Nfw — AFP USA (@AFPusa) 2 janvier 2018

Les gouverneurs des Etats de New York et du Massachusetts ont néanmoins mis en garde contre le verglas avec la chute attendue des températures, qui devaient avoisiner les -13° Celsius dans la nuit et rester glaciales tout le week-end.

Les perturbations ont été marquées dans les transports: les aéroports new-yorkais J.F. Kennedy et La Guardia ont été «de fait fermés» à partir de la mi-journée, a souligné Andrew Cuomo, gouverneur de New York. Les terminaux sont restés ouverts pour accueillir les passagers coincés.

La fermeture de JFK a obligé un A380 de la compagnie Singapore Airlines à se poser sur le petit aéroport de Stewart, à 100 kilomètres au nord de New York, qui n'avait jamais accueilli d'appareil aussi grand, a tweeté l'aéroport. Plus de trois quarts des vols aux aéroports de Newark, dans le New Jersey, et de Logan à Boston ont été annulés.

JFK devrait rouvrir vendredi matin mais les autorités du Massachusetts ont averti que les perturbations risquaient de se poursuivre à Boston. Le site Flightaware a recensé l'annulation de quelque 4200 vols et plus de 2200 vols retardés.

«De nombreux accidents graves» ont eu lieu sur les routes, a indiqué M. Cuomo, sans donner de chiffres précis, tandis que de nombreux trains reliant les métropoles du nord-est ont aussi été retardés et annulés.

.@reuterspictures: See scenes from the powerful blizzard hammering the U.S. Northeast. https://t.co/IQJ99EVaBF pic.twitter.com/43hD8GKAPx — Reuters Top News (@Reuters) 4 janvier 2018

Le #blizzard sur la côte est tel que capté par satellite. Une tempête qui n’a rien de rassurant @NOAASatellites pic.twitter.com/InG4A2Q0OS — Denis Therriault (@DenisTherriault) 4 janvier 2018

Inondations glacées

La tempête a été accompagnée de vagues géantes dans la région de Boston qui ont provoqué des «inondations historiques», selon le gouverneur Charlie Parker. Du jamais vu depuis février 1978.

Des rues généralement animées des quartiers est de Boston ont été envahies par les eaux glacées et 26 des 78 communes côtières du Massachussetts ont signalé des problèmes d'inondations, selon son adjointe.

De la frontière canadienne, où les chutes du Niagara ont en partie gelé, au fleuve Potomac recouvert de glace dans la capitale fédérale Washington, l'ensemble du nord-est américain a été affecté par cette première grosse tempête de la saison.

Avec le froid extrême au Canada, les chutes du Niagara sont majestueuses dans leurs glaces PHOTO #AFP par @geoffrobins pic.twitter.com/xP11XKSDhu — Marc Braibant (@mjbraibant) 3 janvier 2018

A New York, Boston, Philadelphie et Washington, les écoles ont fermé par précaution. Beaucoup devaient rouvrir vendredi, même si à Boston notamment, elles devaient garder portes closes pour faciliter en particulier le déblayage des routes.

Le Potomac gelé sur toute sa largeur depuis plusieurs jours à #Washington Brrr pic.twitter.com/kamrQJ9mkn — Fanny André (@andrefanny) 3 janvier 2018

Certaines régions du sud-est habituellement épargnées par la neige ont également été frappées par cet épisode hivernal. Ainsi, les plages de Floride ont reçu cette semaine leurs premiers flocons en plus de 30 ans. Trois personnes sont mortes jeudi dans un accident dû au verglas en Caroline du Sud.

Electricité coupée

Et en Caroline du Nord et en Virginie, plus de 30'000 personnes étaient privées d'électricité en fin d'après-midi, selon la chaine CNN. Elles étaient 3000 à New York et environ 10'000 à Boston, même si le courant devait être en partie rétabli en fin de journée.

De nombreuses autorités locales, dont le gouverneur de New York, ont mobilisé des moyens supplémentaires en déclarant l'état d'urgence. La Garde nationale a déployé quelque 500 personnes dans les Etats de New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire et Caroline du Nord et du Sud, selon CNN.

A Washington, le Sénat avait écourté sa semaine de travail mercredi pour permettre aux élus de rentrer chez eux avant la tempête.

Qualifiée de «bombe météo» en raison de la chute particulièrement rapide de la pression, cette tempête devrait attirer une nouvelle vague de froid dans les prochains jours, avec une masse d'air glaciale venue du nord. Après un bref répit mercredi, les températures ont rechuté et ne devraient recommencer à grimper qu'en début de semaine prochaine. (afp/nxp)