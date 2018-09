La conquête chinoise du Pakistan passe par le mégaport de Gwadar

Atterrir à l’aéroport de Gwadar, c’est un peu comme se poser sur la lune. La piste court au milieu du désert battu par le vent. Sur le tarmac, aucun appareil si ce n’est un C-130, un avion-cargo. Non loin de là, des maisons en construction sont éparpillées au milieu des dunes. À l’approche du centre-ville, des pistes de sable courent entre les bâtisses. Gwadar, dans la province du Baloutchistan, est l’une des agglomérations les plus pauvres du pays. La population vit de la pêche. La plage d’où partent les bateaux sur la mer d’Arabie est couverte d’immondices.

Plus loin, un gigantesque panneau publicitaire pour un projet immobilier prétend annoncer l’avenir: «Gwadar Green Palms housing project», proclame l’affiche qui donne à voir des tours de verre scintillant au milieu de la nuit, alignées le long du port. Gwadar n’abrite que 263 000 âmes, mais c’est le fer de lance du projet chinois de ressusciter les routes de la soie annoncées par Xi Jinping en 2013. Depuis 2015, la Chine investit 55 milliards de dollars au Pakistan pour construire des routes, des voies de chemins de fer et des centrales électriques. Deux autoroutes relieront Gwadar au réseau routier pakistanais et permettront à la Chine de désenclaver l’ouest de son territoire, qui sera alors mieux relié au golfe Persique. Mais les autorités pakistanaises voient plus grand, beaucoup plus grand.

Prenez Dostain Jamaldini, le directeur du port et de la zone industrielle franche. Cheveux et moustache poivre et sel, ce petit homme chaleureux ne tarit pas d’éloges sur Gwadar et son potentiel. «Dans vingt ans, ce sera l’un des plus importants ports du monde. Nous avons terminé la construction d’un quai de 602 mètres de long avec cinq grues pour décharger les conteneurs des bateaux cargo. La prochaine étape sera d’aménager jusqu’à seize quais.

Cinq usines construites par des investisseurs chinois et pakistanais vont bientôt démarrer. Il y aura notamment un site d’assemblage de deux-roues, une poissonnerie et une usine d’huile alimentaire, tous dédiés à l’exportation. Et lorsque Gwadar sera relié par un pipeline à l’Asie centrale et ses énormes réserves de gaz et de pétrole, le monde entier en profitera.» Il faudra néanmoins que la paix revienne en Afghanistan, point de passage du pipeline. Pour l’heure, l’unique quai de Gwadar ne bourdonne guère. À part une frégate de la marine et un ferry, aucun navire ne mouille dans le port.

Envers et contre tout

L’optimisme qui teinte le discours officiel sur Gwadar peut surprendre, tant les obstacles sont légion. Gwadar manque de tout ou presque. Depuis deux ans, la commission parlementaire en charge du CPEC pointe les besoins criants en eau potable et les pénuries d’électricité qui accablent la population. La région est l’une des plus arides du pays, avec environ 10 centimètres de pluies par an.

Autre problème: à Gwadar, seule 27% de la population sait lire et écrire. Mal formés, peu de Baloutches seraient employés sur les chantiers. De quoi nourrir les revendications indépendantistes qui agitent la province depuis 1947. L’an dernier, les attentats des séparatistes et des groupes djihadistes ont fait 134 morts. Sécurité oblige, à Gwadar, les visites de dignitaires étrangers sont rares. Une délégation parlementaire française venue au Pakistan en novembre 2017 n’a pas eu l’autorisation d’aller sur place.

En Inde, cette discrétion alimente les rumeurs sur les ambitions du rival chinois à Gwadar qui construirait une base navale près du détroit d’Ormuz à travers lequel transite le pétrole du Golfe. «Gwadar ne sera pas une base chinoise», promet Dostain Jamaldini, qui admet qu’«un navire de guerre peut accoster où il veut tant qu’il paye. Si une frégate arrive à Gwadar, cela profitera aux revenus du port. Mais notre priorité est d’attirer les cargos.»

Futur «tigre» économique?

Surtout, hauts fonctionnaires, généraux et certains parlementaires jurent que le développement de Gwadar et du CPEC fera du Pakistan le prochain tigre économique de l’Asie. «Depuis Deng Xiaoping, 700 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Avec le CPEC, nous allons nous inspirer de leur modèle économique», explique le sénateur Mushahid Hussain, président de la commission parlementaire sur le CPEC. Et Muneer Kamal, président de la Pakistan Stock Exchange Limited, la place boursière de Karachi, fait observer que, «des entreprises chinoises à forte intensité de main-d’œuvre veulent délocaliser à l’étranger pour diminuer leurs coûts de production. Or le CPEC prévoit l’aménagement de neuf zones économiques spéciales. Nous avons là une opportunité d’attirer les groupes chinois et de créer des emplois.»

Si beaucoup veulent y croire, c’est parce que le pays revient de loin. Entre 2007 et 2015, le conflit contre les talibans pakistanais a plongé le Pakistan dans la guerre civile, les investisseurs étrangers ont déserté en masse. Depuis, la violence a diminué et beaucoup veulent tourner la page du terrorisme.

Une Chine si «charitable»

Cette ambition s’appuie sur une relation émotionnelle avec la Chine. À Gwadar, le directeur du port, Dostain Jamaldini, va jusqu’à affirmer que l’aide chinoise est désintéressée. «La Chine fait ça pour nous», explique-t-il avant d’ajouter: «en 2001, les Chinois sont les seuls à avoir accepté d’investir à Gwadar. Les Américains, les Japonais, les Russes, les grandes banques internationales avaient tous refusé de nous aider.»

Cependant, l’aide chinoise n’est pas gratuite. Les 55 milliards de dollars du CPEC sont financés par des prêts et des investissements. «Tôt ou tard, il y aura des sorties de capitaux sous forme de remboursements d’emprunts et de dividendes. Ceci pèsera sur nos réserves de change qui sont déjà mal en point, avertit l’économiste Kaiser Bengali dans les colonnes du quotidien «The News». Le gouvernement n’explique pas comment il va rembourser.»

(TDG)