La collection de Neil Armstrong aux enchères

Il n'a pas tout gardé, mais presque: des milliers d'objets accumulés au fil de sa vie par le premier homme sur la Lune Neil Armstrong, notamment des dizaines de souvenirs ramenés de ses missions spatiales, seront vendus aux enchères jeudi et vendredi au Texas.

Nul ne savait vraiment ce qu'avait rassemblé, en 82 ans d'existence, Neil Alden Armstrong, entré dans l'histoire en marchant sur la Lune le 20 juillet 1969, pas même ses enfants. Après son décès, en 2012, ils ont découvert un trésor, entassé chez lui ou dans la maison de leur mère, ex-femme d'Armstrong.

Des plus historiques, drapeaux ou médailles emmenés lors de la fameuse mission lunaire Apollo 11, jusqu'aux plus anecdotiques, comme ce pin's de l'équipe de football américain de son lycée.

Un drapeau de 75'000 dollars

«Il gardait tout», dit, dans un sourire, Rick, son fils aîné. De quoi alimenter le musée Armstrong, situé à Wapakoneta (Ohio), sa ville natale, ou le Musée national de l'air et de l'espace de Washington. Mais considérant que de nombreux objets avaient déjà été donnés à ces institutions, Rick (Eric de son vrai prénom) et Mark ont préféré disperser cette collection.

Plus de 2000 lots seront donc proposés lors de trois ventes successives, jeudi et vendredi, puis en mai et novembre 2019.Le clou de la vente sera un drapeau américain emmené lors du voyage sur la Lune, mais pas déployé sur place, plus grand que la plupart des étendards emmenés dans l'espace (45 cm sur 29).

Il est estimé à 75'000 dollars par Heritage Auctions, la maison organisatrice de la vente. «Il a gardé tout ce qui a volé dans Apollo 11», explique à l'AFP Mark, le second fils de Neil Armstrong. «Il les avait tous rangés ensemble. (...) Ca nous a simplifié la tâche.»

Rick et Mark ignoraient l'existence de beaucoup de ces souvenirs, car leur père n'en avait exposé qu'une infime partie dans leur maison, peut-être pour ne pas écraser ses enfants sous le poids de ses exploits.

«Il cherchait toujours à relativiser les choses, en particulier avec nous», se souvient Rick. Ses parents «ont mis beaucoup de soin à ce que nous demeurions une famille normale, qui ne soit pas touchée par tout ça.»

Les deux frères prévoient de consacrer une partie du produit de la vente à la création d'une fondation, et de faire des dons à des organisations. Plus qu'à la collection, ils se disent attachés aux souvenirs de leur père. «Ca et les valeurs, les leçons que nous ont apprises nos parents: c'est ce qui a le plus de valeur pour nous», dit Mark. (afp/nxp)