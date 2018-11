La coalition arabe ordonne l'arrêt des combats

La coalition arabe sous conduite saoudienne qui intervient depuis mars 2015 contre les miliciens chiites houthis au Yémen a ordonné la suspension de son offensive contre la ville portuaire de Hodeïda, a-t-on appris jeudi auprès de trois sources.

«La coalition a ordonné à ses unités sur le terrain de cesser les combats dans Hodeïda», a-t-on dit de source militaire proche de la coalition.

Les puissances occidentales avaient réclamé l'instauration d'un cessez-le-feu, dans la perspective de la relance des efforts de paix sous l'égide des Nations unies pour en finir avec trois ans et demi d'une guerre, qui a fait plus de 10'000 morts et accule le Yémen au bord de la famine. (ats/nxp)