La chasse aux «vampires» dégénère au Malawi

La police du Malawi a annoncé vendredi avoir arrêté plus d'une centaine de personnes après le lynchage à mort, la veille à Blantyre, de deux personnes accusées par la population d'avoir bu du sang lors de cérémonies de magie noire. Ces deux décès portent à neuf, selon les autorités, le nombre de «vampires» battus à mort par la foule depuis un mois dans ce pays d'Afrique australe.

«Une personne a été tuée et une autre lapidée à mort par des foules en colère qui les accusaient d'être des buveurs de sang», a déclaré un porte-parole de la police, Ramsy Mushani. Ces incidents se sont produits dans deux quartiers de la capitale économique du pays Blantyre, Chileka et Kachere.

Violence in #Malawi against people accused of being #vampires has spread to Blantyre. 8 ppl have been killed. #PrayForMalawi #bloodsucking pic.twitter.com/rfQvjOu5qZ