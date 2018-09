La candidat poignardé de retour en soins intensifs

Le candidat d'extrême-droite à la présidentielle Jair Bolsonaro, poignardé à l'abdomen il y a une semaine, a été reconduit jeudi en soins intensifs après avoir subi dans la nuit une nouvelle opération d'urgence, a annoncé l'hôpital de Sao Paulo où il est traité.

M. Bolsonaro, 63 ans, a été opéré pour la deuxième fois en sept jours en raison d'une «occlusion de l'intestin grêle» provoquée par une «bride intestinale», a précisé l'Hôpital israélite Albert-Einstein dans son dernier bulletin de santé.

Selon l'établissement, l'intervention chirurgicale s'est bien passée et a duré deux heures. «Le patient a présenté une bonne évolution après l'opération et se trouve actuellement en soins intensifs». «L'opération d'urgence s'est bien terminée, Dieu merci. Mon père est en train de payer un prix très élevé parce qu'il veut sauver le Brésil», a publié sur Twitter son fils Flavio Bolsonaro, député régional de Rio de Janeiro et candidat aux sénatoriales.

Poignardé en pleine rue

Poignardé le 6 septembre en pleine rue lors d'une bain de foule à Juiz de Fora, l'ex-capitaine de l'armée brésilienne, en tête des intentions de vote pour le premier tour du 7 octobre, a été victime de plusieurs perforations intestinales et d'une hémorragie. Il était sorti des soins intensifs lundi, après une amélioration progressive de son état de santé.

Brésil : Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite à la présidentielle, blessé à l'arme blanche https://t.co/Vri1StXuga pic.twitter.com/StfOJONhzq — FRANCE 24 Français (@France24_fr) 6 septembre 2018

Jair #Bolsonaro, candidat d’extrême droite en tête des intentions de votes pour la présidentielle au #Brésil, vient d’être poignardé en pleine rue. Ses jours ne seraient pas en danger. pic.twitter.com/XdWXajuvNN — Samuel Duhamel (@SamuelDuhamel) 6 septembre 2018

D'après les derniers sondages publiés en début de semaine, il est crédité de 24 à 26% des voix, largement devant son premier poursuivant, Ciro Gomes (11 à 13%). Après sa première opération, les médecins prévoyaient qu'il pourrait sortir de l'hôpital sous une dizaine de jours, à peine trois semaines avant le premier tour, mais ce délai pourrait se prolonger après cette nouvelle intervention chirurgicale. (afp/nxp)