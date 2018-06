La campagne de Macron fait l'objet d'une enquête

Une enquête préliminaire a été ouverte en France, visant notamment des faits présumés de financement irrégulier, après une plainte d'élus de droite dénonçant le rôle joué par la ville et la métropole de Lyon (est) en faveur de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, a-t-on appris lundi de source proche de l'enquête.

Cette enquête, ordonnée vendredi par le parquet et confiée à la police judiciaire, vise des faits présumés de détournements de fonds publics, financement irrégulier de campagne électorale, abus de biens sociaux et recel, évoqués dans une plainte contre X déposée par Philippe Cochet, président du groupe Les Républicains (droite) à la métropole de Lyon, et son homologue à la ville, Stéphane Guilland. (afp/nxp)