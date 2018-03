La belle-mère du garçon tué est passée aux aveux

La Dominicaine arrêtée dimanche en Espagne au volant d'une voiture transportant le cadavre de son beau-fils de huit ans, dont la mort a secoué l'opinion, a avoué mardi l'avoir tué, a-t-on appris auprès de la Garde civile.

Ana Julia Q., 43 ans, placée en garde à vue dimanche, «a avoué être l'auteure matérielle de la mort de la victime» aux enquêteurs, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la garde civile d'Almeria (sud-est), sans plus de précisions.

Ya no es "supuestamente" El cadáver de Gabriel Cruz ha sido localizado en el maletero del coche de la pareja del padre del niño, ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado. — MSR España (@espana_msr) 11 mars 2018

Cette femme, la compagne du père de l'enfant, avait été interpellée 12 jours après la disparition du petit Gabriel Cruz dans le village de Las Hortichuelas, en Andalousie (sud). Les recherches avaient mobilisé des centaines de personnes, et le désespoir des parents du garçon, Angel Cruz et Patricia Ramirez, avait ému dans tout le pays. Mardi, les funérailles de l'enfant à la cathédrale d'Almeria ont attiré une foule en soutien à sa famille, au cri de : «Nous sommes tous Gabriel !»

«Vous nous avez portés à bout de bras, vous nous avez donné la force de chercher Gabriel. Merci beaucoup à tous pour votre soutien et la tendresse que vous nous avez donnée», a déclaré Angel Cruz.

Violentes réactions

La nouvelle de l'arrestation d'Ana Julia Q. et de la mort de l'enfant a suscité de violentes réactions. Des vidéos amateurs publiées lundi montraient la suspecte sortant d'un bâtiment aux côtés de gardes civils et conspuée par des passants, des agents devant même repousser des tentatives d'agression. La veille, des appels au rétablissement de la peine de mort, abolie en 1995, avaient même fusé.

Une pétition pour qu'elle purge sa peine en République dominicaine et ne jouisse pas du «confort» des prisons espagnoles a rassemblé en deux jours plus de 330 000 signatures en ligne, et une autre réclamant la réclusion criminelle à perpétuité en a recueilli plus de 270 000.

Une femme présentée comme étant sa soeur, Lucia Q., a déclaré à la télévision dominicaine CDN que si Ana Julia est coupable, elle devra «payer et rendre des comptes à Dieu. Mais si elle ne l'est pas, que Dieu lui vienne aussi en aide», a-t-elle ajouté, disant elle-même ne pas croire à sa culpabilité.

Les forces de l'ordre se penchent également sur le passé de la suspecte : en 1996, une enfant qu'elle gardait, présentée comme sa fille par de nombreux médias, avait perdu la vie en tombant d'un immeuble. L'enquête judiciaire avait été classée sans suite.

Ana Julia Quezada confiesa el crimen de Gabriel Cruz: «Discutieron y le dio un mal golpe en la cabeza». pic.twitter.com/Dpb2139rKk — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) 13 mars 2018

(afp/nxp)