La Turquie dit avoir capturé la ville de Ras al-Aïn

La Turquie a affirmé samedi que ses forces avaient capturé la ville de Ras al-Aïn, dans le nord-est de la Syrie, après quatre jours de bombardements et de combats contre une milice kurde soutenue par les pays occidentaux.

«Au terme d'opérations couronnées de succès dans le cadre de l'opération Source de Paix, la ville de Ras al-Aïn située à l'est de l'Euphrate est passée sous contrôle», a déclaré le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

Les Kurdes démentent

La chaîne de télévision étatique TRT a affirmé que la ville avait été prise par l'Armée nationale syrienne, nom donné par Ankara aux supplétifs syriens de l'armée turque.

Après l'annonce turque, les forces kurdes ont cependant démenti que la ville était tombées aux mains des forces d'Ankara.

«Ras al-Aïn résiste toujours et les affrontements se poursuivent» a indiqué à l'AFP un responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS). Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) et un correspondant de l'AFP sur place, les forces turques et des supplétifs syriens sont entrés dans la ville mais les combats se poursuivent.

«Zone de sécurité»

Située près de la frontière turque, la ville de Ras al-Aïn est un objectif clé de l'offensive lancée par Ankara mercredi contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).

La milice kurde a été le fer de lance de la lutte contre le groupe Etat islamique (EI), mais Ankara la considère comme un «groupe terroriste» qui menace sa sécurité.

L'offensive turque vise dans un premier temps, selon Ankara, a créer une «zone de sécurité» d'une trentaine de km de profondeur s'étirant de Ras al-Aïn à Tal Abyad, à quelque 120 km à l'ouest, pour séparer la frontière turque des territoires contrôlés par les YPG. (ats/nxp)