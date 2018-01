La Statue de la Liberté échappe au «shutdown»

La Statue de la Liberté échappera finalement au «shutdown»: fermée aux touristes depuis samedi matin en raison du bras de fer budgétaire au Congrès, le monument emblématique d'une Amérique ouverte aux migrants rouvrira lundi.

«L'Etat de New York va rouvrir la Statue de la Liberté», a tweeté dimanche gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo. «Nous ne permettrons pas la fermeture de ce symbole de liberté et d'opportunités».

La statue «est importante pour l'économie» de la région, a-t-il souligné, mais «elle est plus que ça. C'est un symbole de New York et de nos valeurs (...) Son message n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.»

New York State will reopen the Statue of Liberty and Ellis Island. We will not stand by as this symbol of freedom and opportunity goes dark. pic.twitter.com/s73nTc8ipK