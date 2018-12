La Russie, 2ème plus gros producteur d'armes

La Russie s'est hissée au deuxième rang des pays producteurs d'armes en 2017 derrière les États-Unis, une place jusque-là occupée par la Grande-Bretagne, selon un rapport de l'Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm (Sipri) publié lundi.

«Les entreprises russes connaissent une croissance significative de leurs ventes d'armes depuis 2011», a déclaré le chercheur Siemon Wezeman, dans un communiqué. L'industrie de l'armement russe représentait 9,5% des ventes des cent plus gros producteurs mondiaux en 2017 avec un chiffre d'affaires de 37,7 milliards de dollars (33 milliards d'euros), en hausse de 8,5% par rapport à 2016, selon le rapport.

«Ceci est conforme à l'augmentation des dépenses de la Russie en matière d'achat d'armes pour moderniser ses forces armées», a ajouté le chercheur. En septembre, le pays a par ailleurs conduit les plus vastes manoeuvres militaires de son histoire en Extrême-Orient, dénoncées par l'Otan comme la répétition d'un «conflit de grande ampleur».

10 entreprises russes dans le Top 100

La deuxième place du classement était occupée depuis 2002 par la Grande-Bretagne - rétrogradée à la troisième place (9% de la production mondiale) -. La France conserve la quatrième (5,3% de la production) et les États-Unis restent largement en tête.

A eux seuls, les producteurs américains représentaient 57% du total des ventes en 2017, avec 42 entreprises dans le top 100 pour un chiffre d'affaires cumulé de 226,6 milliards de dollars. «Les entreprises américaines bénéficient directement de la demande constante d'armes du ministère américain de la défense», a expliqué Aude Fleurant, directrice du programme de recherche sur l'armement et les dépenses militaires.

New SIPRI data on the global #ArmsIndustry.

Read the press release: https://t.co/umdbUc9Bny

Download the Fact Sheet: https://t.co/Wn2h6Z1bpD pic.twitter.com/RWUVKoyJpP