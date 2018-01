La Première ministre néo-zélandaise enceinte

La Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern, arrivée au pouvoir il y a peu, après une ascension météorique, a annoncé vendredi qu'elle était enceinte de son premier enfant. La naissance est attendue en juin, a expliqué Mme Ardern, 37 ans.

Cette grossesse est «inattendue mais enthousiasmante» aussi bien pour elle que pour son conjoint Clarke Gayford. «Nous sommes vraiment heureux tous les deux. Nous voulions fonder une famille mais nous n'étions pas sûrs que cela se produirait», a-t-elle dit dans un communiqué.

La dirigeante est arrivée au pouvoir en octobre, quelques mois à peine après avoir pris les commandes du parti travailliste, portée par une impressionnante vague de sympathie, appelée «Jacinda-mania» par les médias. Elle avait même été comparée au Français Emmanuel Macron et au Canadien Justin Trudeau.

«On croyait que 2017 était une grande année!», s'est-elle exclamé sur Twitter. «Cette année, nous allons rejoindre les nombreux parents qui portent deux casquettes. Je serai Première ministre et maman tandis que Clarke sera le Premier monsieur de la pêche à la ligne et un papa au foyer».

