La Pologne commémore l'Insurrection de Varsovie

Minute de silence qui a gelé tout mouvement dans les rues de Varsovie, concert de sirènes, messes et rassemblements: la Pologne a rendu hommage jeudi aux héros de l'Insurrection de Varsovie. Les nationalistes cherchent à récupérer son héritage symbolique.

63 jours de combats

Il y a 75 ans, le 1er août 1944, quelque 50'000 insurgés, soldats de l'armée clandestine AK dépendant du gouvernement polonais en exil à Londres, se sont lancés contre l'occupant nazi. En 63 jours de combats, 200'000 civils ont été tués et la ville transformée en un tas de ruines. Hitler a ordonné ensuite de raser ce qu'il en restait.

Two German StuG III assault guns in action against Polish resistance fighters in Warsaw, August 1944. #WW2 pic.twitter.com/gwEKeLi6VP — WWII Pictures (@WWIIpix) August 1, 2019

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a participé aux cérémonies anniversaires. Il a demandé une nouvelle fois pardon aux Polonais.

«Je voudrais demander pardon aux familles des tués et des blessés. J'ai honte de ce que des Allemands, agissant au nom de l'Allemagne, ont infligé à la Pologne», a-t-il dit au Musée de l'Insurrection. «J'ai honte aussi du fait que cette culpabilité a été passée pendant trop longtemps sous silence après la guerre», a-t-il ajouté.

Germany: "Germany expresses 'deep shame' for Nazi destruction of Poland. At 75th anniversary of the Warsaw Uprising, Germany recognized its moral responsibility for Nazi wartime atrocities in Poland. But Heiko Maas ruled out financial reparations."https://t.co/EU8NkrAit5 — Iain Lees (@eliesian) August 1, 2019

«Contre le fascisme»

A 17h00, l'heure du début de l'insurrection en 1944 (soulèvement parfois confondu avec celui du ghetto de Varsovie, écrasé plus d'un an auparavant, en 1943), un bref rassemblement de quelques milliers de personnes, dont une centaine de motards, s'est déroulé dans le centre de Varsovie au milieu de flammes et de fumées de grosses fusées fumigènes, au son de chants patriotiques et religieux.

Ce rassemblement est traditionnellement organisé par l'extrême droite. Dans la foule on voyait cependant aussi des jeunes gens arborant un autocollant «contre le fascisme». En face du rond-point où se déroulait cette manifestation patriotique, un grand panneau lumineux, loué par le mouvement Akcja Demokracja, proclamait «Varsovie libre. Sans fascisme».

D'autres messages suivaient, dénonçant «l'appropriation, par les milieux fascistes, d'extrême droite et nationalistes», d'une fête particulièrement chère aux Polonais, et notamment l'utilisation de l'emblème de la résistance aux côtés de ceux des phalanges et de la croix celtique sur certains drapeaux ou banderoles.

