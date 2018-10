La Marine marocaine ouvre le feu sur des migrants

La Marine royale marocaine a ouvert le feu sur une embarcation transportant des migrants marocains, lors d'une opération d'interception au large de Larache (ouest), faisant un blessé par balle, a-t-on appris mercredi de source militaire à Rabat.

«L'embarcation à moteur qui transportait 58 migrants dissimulés sous une bâche a effectué une manoeuvre hostile ce qui a poussé le bateau garde-côte à tirer sur ordre de son commandant», a précisé cette source militaire à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.

Un des migrants a été blessé à l'épaule lors de cette opération d'interception menée dans la nuit de mardi à mercredi sur la côte Atlantique, au sud du détroit de Gibraltar. Il a été transféré à l'hôpital de Tanger (nord).

Les autres migrants, des femmes et des hommes de tous âges, ont été ramenés à terre et remis à la gendarmerie, selon la même source.

Une jeune Marocaine tuée fin septembre

Plus de 43'000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année, dont plus de 38'000 par voie maritime, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Pour le seul week-end dernier, plus de 1800 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée ont été secourus par la marine marocaine ou par les gardes-côtes espagnols.

Le 25 septembre, une opération de la marine royale contre une embarcation rapide «Go-Fast» en Méditerranée, a coûté la vie à une jeune Marocaine et fait trois blessés. Les autorités avaient justifié les tirs en invoquant les «manoeuvres hostiles» du navire et en soulignant que les migrants étaient dissimulés sous des bâches.

De plus en plus de Marocains tentent de quitter clandestinement leur pays pour gagner l'Europe, par voie maritime ou en franchissant les clôtures séparant le Maroc des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Le royaume est aussi un pays de transit pour des milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. (afp/nxp)