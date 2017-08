La Marine Le Pen locale en burqa au Sénat

Pauline Hanson, du parti One Nation, est restée assise à sa place durant une vingtaine de minutes avant d'ôter la burqa et d'appeler à son interdiction pour des raisons de sécurité.

Pauline Hanson has been condemned for wearing a burqa into the Senate, in a bizarre attempt to have the headwear banned. @lcalcutt #9News pic.twitter.com/f58BDCiWsr