La Malaisie va abolir la peine de mort

Le gouvernement malaisien a décidé de l'abolition de la peine de mort, a annoncé jeudi le ministre malaisien des Communications Gobind Singh Deo, une réforme d'emblée saluée par les organisations de défense des droits de l'homme.

«Le gouvernement est d'accord pour abolir la peine de mort», a-t-il dit à l'AFP. «J'espère que la loi sera bientôt amendée.»

La peine capitale, par pendaison, est actuellement prévue par la loi malaisienne pour toute une série de crimes allant du meurtre à l'enlèvement, en passant par la possession d'armes à feu et le trafic de drogue.

Le gouvernement a opté pour l'abolition en raison d'une opposition grandissante des Malaisiens à l'égard de la peine de mort.

What an astounding announcement on #WorldDayAgainstTheDeathPenalty! We are calling on the Malaysian Parliament to completely abolish the death penalty for all crimes, with no exceptions. https://t.co/cCHDnHsmX7 pic.twitter.com/7q1tBeplw9