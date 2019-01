La Macédoine accepte de changer de nom

Les députés macédoniens ont accepté vendredi de rebaptiser leur pays «République de Macédoine du Nord», un vote historique obtenu à la majorité des deux-tiers. Le résultat ouvre la voie à une résolution du litige avec la Grèce.

La balle est désormais à Athènes puisque le changement de nom n'entrera en vigueur qu'une fois que les députés grecs auront à leur tour ratifié l'accord conclu l'été dernier par les Premiers ministres Zoran Zaev et Alexis Tsipras.

La Grèce s'était en échange engagée à lever son veto à l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN ainsi qu'aux négociations d'adhésion à l'Union européenne du petit pays balkanique de 2,1 millions d'habitants.

«L'Assemblée de la République de Macédoine a accepté et voté la loi constitutionnelle destinée à mettre en oeuvre les amendements constitutionnels» prévoyant le changement de nom, a commenté le président du parlement, Talat Xhaferi.

«Le vote a été obtenu par 81 voix sur 81 présents et aucune contre», a-t-il poursuivi, soit une seule voix de plus que la majorité qualifiée des deux-tiers (80 sur 120 députés). La plupart des élus de droite boycottent les débats ouverts mercredi, mais plusieurs ont fait défection et voté avec la majorité.

Tsipras félicite le Premier ministre

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a félicité vendredi son homologue macédonien, Zoran Zaev, après le vote historique des députés à Skopje pour rebaptiser leur pays en «République de Macédoine du Nord», ont annoncé les services du Premier ministre grec.

«Le Premier ministre a félicité M. Zaev pour la conclusion heureuse du processus visant à réviser la constitution de l'ancienne République yougoslave de Macédoine», précise un communiqué. (ats/nxp)