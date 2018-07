La Gay pride défie les autorités à Istanbul

La gay pride a été organisée dimanche à Istanbul malgré l'interdiction par les autorités pour la quatrième année consécutive. Onze personnes ont été arrêtées, a indiqué Amnesty International sur Twitter, appelant à leur libération immédiate.

Despite the ban and 100s of police with dogs and tear gas chasing spontaneous assemblies, crowds came out to celebrate the #IstanbulPride 2018 and outwitted the authorities. The 11 detained should be released immediately. pic.twitter.com/Du7CArVeuy