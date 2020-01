La Chine se barricade, des étrangers seront évacués

«La capacité de propagation du virus s'est renforcée», ont déclaré dimanche de hauts responsables sanitaires chinois, même s'il ne s'avère pas «aussi puissant que le Sras». Ce précédent coronavirus qui avait fait des centaines de morts au début des années 2000.

La situation est «grave», a reconnu samedi soir le président Xi Jinping, avertissant que l'épidémie apparue en décembre à Wuhan dans le centre du pays «s'accélère».

Situation chaotique dans les hôpitaux

La circulation automobile «non essentielle» est interdite depuis minuit dans le centre de la métropole, comme l'a constaté une équipe de l'AFP. Des chauffeurs bénévoles, recrutés par les autorités, acheminent gratuitement les malades vers les hôpitaux.

#PLA allocates #emergency #medical supplies to #Wuhan



The first batch of emergency medical supplies allocated by PLA from Shenyang of Liaoning Province and Heze of Shandong Province arrived in Wuhan on Sunday morning. #CoronaOutbreak #coronavirus pic.twitter.com/ZeK9AgjkSG