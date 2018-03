La Floride veut la peine de mort pour le tireur

Les procureurs de Floride ont annoncé mardi leur intention de requérir la peine de mort à l'encontre de Nikolas Cruz, le tireur qui a fait 17 morts il y a un mois dans un lycée de Parkland.

M. Cruz, 19 ans, doit comparaître mercredi pour sa mise en accusation formelle. Il est accusé de 17 meurtres avec préméditation. Ses avocats ont fait savoir qu'il accepterait de plaider coupable contre la garantie de ne pas être exécuté. Une négociation de peine reste théoriquement possible malgré l'annonce des procureurs mardi de privilégier la sentence capitale.

