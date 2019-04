La Croix-Rouge fera une nouvelle livraison le 8 mai

Sanctions américaines contre la banque centrale vénézuelienne

Le Trésor américain a imposé mercredi des sanctions contre la banque centrale vénézuélienne et sa directrice, Iliana Josefa Ruzza Teran, renforçant encore la pression sur le gouvernement de Nicolas Maduro. Ces sanctions visent à empêcher que la banque centrale soit «utilisée par le régime illégitime de Maduro, qui continue à piller les biens vénézuéliens et à exploiter les institutions gouvernementales pour enrichir des initiés corrompus», a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Les Etats-Unis se sont toutefois assurés «que les transactions courantes par cartes de débit et de crédit puissent continuer et que les transferts d'argent personnels et l'aide humanitaire continuent sans frein pour ceux qui souffrent sous la répression du régime de Maduro», a précisé Steven Mnuchin.