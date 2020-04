La Cour suprême au secours du droit à l'IVG

Des défenseurs du droit à l'avortement ont demandé samedi à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir en urgence pour forcer le Texas à rétablir ce droit suspendu dans l'État depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus.

Ce recours est le premier lié au Covid-19 à parvenir devant la plus haute juridiction américaine qui fonctionne uniquement par écrit depuis près d'un mois. La Cour, qui a légalisé les interruptions volontaires de grossesse (IVG) en 1973 dans son arrêt historique Roe v. Wade, devra dire si un État peut suspendre cette jurisprudence au nom d'une urgence de santé publique.

BREAKING: We just filed an emergency motion with the U.S. Supreme Court asking them to restore essential, time-sensitive medication abortion services in Texas while our case challenging @GovAbbott's #COVID19 order proceeds. #AbortionIsEssential