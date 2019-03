La Côte d'Ivoire renforce les droits des femmes

Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi quatre projets de loi visant notamment à renforcer les droits de la femme, souvent lésée dans la succession en cas de décès du son mari, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Sidi Tiémoko Touré.

«Conformément aux principes de non-discrimination et de l'égalité homme-femme, il y aura le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage» avec «la prise en compte effective de l'intérêt supérieur de la famille», a annoncé le porte-parole à l'issue du conseil des ministres

Parmi les innovations introduites, le rang successoral du conjoint survivant : «le conjoint survivant bénéficie désormais d'une part non négligeable des biens de son conjoint décédé», a-t-il dit.

«Une forte avancée»

Ces nouvelles dispositions quoique bénéficiant indistinctement à l'homme et à la femme doivent mettre fin à des pratiques traditionnelle dans de nombreux cas défavorables à la femme.

«Les arrangements qui font souvent du mal à une femme qui après avoir bâti un foyer avec son mari se retrouve expulsée de sa maison» ne seront plus désormais tolérés, a souligné Sidi Tiémoko Touré, évoquant «une forte avancée dans notre système de la régulation de la famille».

Autre nouveauté, la loi «prévoit également la gestion conjointe des biens du ménage», a aussi annoncé le porte-parole. Par ailleurs, «la distance d'âge entre l'homme et la femme pour le mariage a été supprimée», a précisé le porte-parole. Désormais, femme et homme doivent avoir 18 ans pour se marier alors que jusqu'ici l'homme devait attendre 21 ans et la femme pouvait se marier dès 18 ans (afp/nxp)