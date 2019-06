La Corée du Sud aide le Nord affamé

La Corée du Sud a annoncé avoir débloqué mercredi 8 millions de dollars (7,1 millions d'euros) d'aide humanitaire pour le Nord affamé, alors que les négociations sur l'arsenal nucléaire de Pyongyang et les relations intercoréennes sont dans l'impasse.

Il s'agit de la première aide de ce type fournie par Séoul à Pyongyang depuis 2015, alors que le Nord a eu les plus mauvaises récoltes depuis une décennie, selon les Nations unies.

Le président sud-coréen Moon Jae-in cherche à rétablir les relations diplomatiques entre Pyongyang et Washington depuis le fiasco du sommet de Hanoï en février, lorsque le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et son homologue américain Donald Trump avaient échoué à trouver une entente sur le démantèlement du programme nucléaire de Pyongyang en échange d'une levée des sanctions.

Le Nord a depuis coupé l'essentiel de ses contacts avec Séoul et Washington. Le ministère sud-coréen de l'Unification, qui gère les relations intercoréennes, a annoncé que le gouvernement avait débloqué l'aide à cause de «la situation alimentaire qui se détériore» dans le Nord.

Projets conjoints bloqués

Séoul donnera 4,5 millions de dollars au Programme alimentaire mondial (PAM) pour lutter contre la malnutrition, et 3,5 millions de dollars à l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) pour la santé des enfants et femmes enceintes.

Plus de 10 millions de Nord-Coréens (40% de la population) souffrent de graves pénuries alimentaires, une proportion stable par rapport à ces dernières années, selon de récentes estimations de l'ONU.

«Le PAM et d'autres organisations internationales ont demandé de l'aide pour le Nord à cause d'inquiétudes concernant la détérioration de la situation des plus vulnérables là-bas», a indiqué le ministère de l'Unification.

Un organe de propagande nord-coréen avait déjà qualifié le mois dernier l'assistance du Sud de «non essentielle» aux relations intercoréennes. Si le Sud «souhaite sincèrement un développement, une paix et une prospérité à long terme», il devrait mettre en oeuvre les projets économiques conjoints décidés l'an dernier par le Nord et le Sud au lieu de «soulever le problème de l'aide humanitaire», avait déclaré le site nordiste Uriminzokkiri.

Plusieurs séries de sanctions économiques, imposées au Nord à cause de ses programmes nucléaire et de missiles balistiques, bloquent la plupart des projets conjoints. (afp/nxp)