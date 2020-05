La Corée du Nord tire des coups de feu vers le Sud

Séoul a annoncé que plusieurs coups de feu ont été tirés dimanche 3 avril par la Corée du Nord en direction de la Corée du Sud, au niveau de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule. L’état-major interarmées de la Corée du Sud a déclaré qu’un poste de garde a été touché par les tirs du Nord, mais n’a déploré aucune victime. Le communiqué ajoute que l’armée sud-coréenne a «riposté par deux séries de tirs» et qu’elle a adressé au Nord «un message de mise de garde», conformément aux procédures en vigueur.

Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, l’armée du Sud a également fait savoir que ces tirs ne sont «pas considérés comme intentionnels». Quelques heures plus tard, le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d’État Mike Pompeo, a estimé lui aussi qu’ils étaient «accidentels».

Rares accrochages

De tels incidents sont rares dans cette zone dite «démilitarisée» qui suit approximativement le 38e parallèle sur 248 km et où d’importantes forces militaires sont stationnées de part et d’autre. Le dernier accrochage remonte à novembre 2017, quand des soldats du Nord avaient tiré sur un des leurs qui tentait de faire défection. Ces tirs constituent une violation de l’armistice ayant mis fin à la Guerre de Corée, en 1953.

Ce nouvel échange de coups de feu succède à la réapparition publique de Kim Jong-un le vendredi 1er mai. L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a diffusé des photos qui le montrent en train d’inaugurer une usine d’engrais phosphatés à Sunchon. En compagnie de sa sœur Kim Yo-jong, le leader nord-coréen est apparu vêtu de son habituel costume noir et il a coupé un ruban rouge sous les vivats des participants à la cérémonie.

Le dirigeant nord-coréen n’était plus apparu en public depuis le 11 avril, date à laquelle il avait présidé une réunion du Politburo du Parti des travailleurs, qui dirige le pays depuis 1946. Son absence aux cérémonies d’anniversaire de son grand-père Kim Il-sung, le fondateur du régime, avait été particulièrement remarquée.

La santé de Kim

Bien qu’il ne s’agissait pas d’une première (Kim Jong-un avait disparu de la circulation pendant près de six semaines en 2014), cette période d’invisibilité a alimenté de nombreuses spéculations sur son état de santé et sa succession. Âgé de 36 ans, gros fumeur et obèse, Kim Jong-un souffrirait de problèmes de surmenage et d’hypertension, selon le média en ligne «Daily NK», qui est essentiellement géré par des Nord-Coréens ayant fait défection.

Au lendemain de cette réapparition, un haut responsable du bureau de la présidence sud-coréenne (non identifié) a déclaré à l’agence de presse Yonhap que «le président Kim n’aurait pas été opéré» durant son absence publique. Prenant le contre-pied des rumeurs, le conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in avait déjà affirmé le 26 avril que Kim Jong-un était «vivant et en bonne santé».