«La Corée du Nord n’a aucune envie d’attaquer les Etats-Unis»

L’escalade verbale est à son comble. La guerre des mots à laquelle se livrent Washington et Pyongyang est sans précédent. A entendre les déclarations belliqueuses de Donald Trump, répondant aux menaces de Kim Jong-un, la confrontation semble inévitable. L’est-elle vraiment? En suspendant mardi son projet de tir sur l’île de Guam, le «leader suprême» a envoyé un message d’apaisement. Que cherche le régime nord-coréen? Pas la guerre, selon l’historienne française Juliette Morillot, qui se rend régulièrement dans ce pays méconnu. Analyse avec cette spécialiste de la péninsule coréenne et coauteure de La Corée du Nord en 100 questions, pour qui «la diabolisation systématique est contre-productive».

Derrière la menace nucléaire et les missiles balistiques, que veut Pyongyang?

La Corée du Nord n’est pas suicidaire et n’a aucune envie d’attaquer les Etats-Unis, mais elle se sent menacée. Avec 30 000 soldats étasuniens au sud de la péninsule, 50 000 sur l’île japonaise d’Okinawa et 6000 à Guam, le danger est permanent. Depuis des années, Pyongyang a les mêmes demandes: un traité de paix sur la péninsule, techniquement toujours en guerre depuis 1953, un pacte de non-agression de la part des Etats-Unis et l’établissement de relations diplomatiques avec les grandes puissances. Ce qui correspond aux bases de l’idéologie nord-coréenne.

C’est-à-dire?

L’idéologie du juche est composée de trois piliers. Le premier est le jarip, l’autosuffisance économique. La grande famine appartient au passé, le PIB s’est relevé et des réformes économiques ont été engagées. Lors de mon dernier voyage, en novembre, j’ai pu constater que, contrairement à mes séjours précédents, où la plupart des produits étaient importés de Chine, tout ou presque était désormais fabriqué sur place, des yaourts liquides aux panneaux solaires. Le quotidien des Nord-Coréens s’est grandement amélioré. Le deuxième élément, le jawi, signifie la possibilité de se défendre sans faire appel à d’autres, ce qui explique leur investissement dans l’armement. Le dernier point est le jaju, c’est-à-dire la reconnaissance diplomatique lui permettant de dialoguer d’égal à égal avec les autres nations.

Pourquoi cette course effrénée vers le nucléaire?

Pyongyang s’est nucléarisé au lendemain de la guerre de Corée, suite aux menaces de frappes atomiques américaines. Aujourd’hui, le régime estime que seule l’arme nucléaire peut garantir sa péren nité. Sans cet arsenal dissuasif, il aurait déjà été anéanti comme l’Irak ou la Libye. C’est une assurance-vie et un moyen de se défendre, pas d’attaquer. L’arme nucléaire figure dans la Constitution nord-coréenne depuis 2012, elle permet au pays d’être pris au sérieux. Le régime ne renoncera pas.

Comment interpréter les provocations du régime nord-coréen?

La devise de la Corée du Nord est simple: Si vis pacem, para bellum («Si tu veux la paix prépare la guerre»). Il ne faut pas oublier qu’au mois d’avril, deux jours après les frappes en Syrie, Donald Trump a annoncé l’envoi d’une armada vers la péninsule coréenne. La simulation d’une invasion de la Corée du Nord lors des dernières manœuvres menées par les armées américaine et sud-coréenne n’a fait qu’exacerber les tensions. Vis-à-vis de la communauté internationale, c’est une façon de dire que le régime a les moyens de rétorquer. Vis-à-vis du peuple coréen, c’est lui signifier qu’il peut le défendre. Mais la Corée du Nord ne veut pas de conflit. Si elle voulait, elle pourrait faire des centaines de milliers de victimes en quelques jours sans recourir à l’arme nucléaire ni aux missiles balistiques à longue portée. Séoul, qui compte 25 millions d’habitants, se situe à moins de 70 km de la frontière, donc à portée de l’artillerie conventionnelle de Pyongyang.

On dépeint souvent Kim Jong-un comme un être fou et irrationnel…

Le leader coréen n’est pas fou. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas dangereux, loin de là. Ce sont justement le côté rationnel des dirigeants nord-coréens et leur détermination sans faille qui font tout le danger de Pyongyang. Ils ont une diplomatie très réactive, leurs représentants ne sont pas des automates et sont très au fait de la situation. Ils savent que tous leurs interlocuteurs suivent leur propre agenda. Tirant parti de leurs ambiguïtés, c’est la Corée du Nord qui mène le jeu. Ils jouissent d’une sorte de statu quo international qui fait qu’une Corée du Nord diabolisée arrange tout le monde. La Chine ne veut pas d’une Corée réunifiée parce qu’elle ne veut pas d’une péninsule américanisée à ses frontières. Pas plus que le Japon n’a envie d’un bloc asiatique antinippon à ses portes. Quant aux Etats-Unis, ils ont besoin du problème nord-coréen pour maintenir leur présence militaire dans la région face à la montée en puissance de Pékin.

Comment désamorcer la crise?

Les sanctions internationales n’ont aucun effet sur la Corée du Nord. C’est le peuple qui en souffre, pas les dirigeants. La seule voie possible est celle du dialogue, mais elle n’est pas sans obstacles. La communauté internationale voulait imposer la dénucléarisation comme préalable. Pyongyang voulait le contraire. Aujourd’hui la donne a changé puisque le pays est devenu de facto un Etat nucléaire. En revanche, je pense que si Washington lui donnait une assurance de non-agression, le régime nord-coréen pourrait accepter de geler momentanément ses essais de tirs de missiles balistiques, en échange de la suspension des manœuvres militaires américano-sud-coréennes prévues le 21 août. Ce qui permettrait d’engager un dialogue.

Qui est le plus imprévisible, Kim Jong-un ou Trump?

C’est Donald Trump. Il a opéré un virage à 180 degrés après la patience stratégique de Barack Obama. Face à la menace, Kim Jong-un poursuit imperturbablement ses essais nucléaires et balistiques, et il ne se laissera pas infléchir. En cas de nouvel essai nucléaire de la part de la Corée du Nord, la réaction des Etats-Unis se retrouverait au centre de l’équation. Et on n’est pas à l’abri d’un dérapage.

* «La Corée du Nord en 100 questions» Juliette Morillot et Dorian Malovic, Ed. Tallandier, 2016, réactualisé le 27 juillet 2017

(TDG)