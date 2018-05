La Corée du Nord démantèlera son site fin mai

La Corée du Nord s'apprête à démanteler fin mai son site d'essais atomiques, a annoncé samedi l'agence de presse d'Etat KCNA, un mois avant le sommet historique entre son dirigeant Kim Jong Un et Donald Trump à Singapour.

«Merci, un geste très intelligent et aimable !», a à cet égard réagi dans un tweet le président américain.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!