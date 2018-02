La CIA dément avoir été escroquée par un Russe

La CIA a catégoriquement démenti samedi un article du New York Times selon lequel un mystérieux agent russe a extorqué 100.000 dollars à l'agence de renseignements en lui faisant notamment miroiter des informations compromettantes sur Donald Trump.

Le président américain s'était saisi, quelques heures avant le démenti, de cette histoire rocambolesque qui caractérise selon lui le parti pris des élites de Washington contre lui. «L'histoire fictionnelle selon laquelle la CIA s'est fait soutirer 100.000 dollars est absolument fausse», a affirmé la Central Intelligence Agency dans un courriel à l'AFP.

Commentaire rare

Ce genre de commentaire est hautement inhabituel de la part d'une agence qui cultive le secret, mais qui a ajouté samedi que «les personnes flouées ici sont James Risen et Matt Rosenberg», les auteurs de la publication dans le NYT vendredi.

Cet article met en scène des agents de la CIA tentant durant une bonne partie de l'année dernière de récupérer auprès de leur «contact» russe des programmes d'intrusion informatique volés à la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine.

Ce contact russe aurait assuré, selon les sources du Times, disposer de documents compromettants concernant le président républicain, dont des dossiers financiers douteux et une vidéo à caractère sexuel.

Selon le journal, les agents de la CIA n'étaient initialement pas preneurs, soucieux de se tenir à l'écart des affaires politiques internes. Ils auraient cependant fini par accepter de payer 100'000 dollars.

Trump réagit

«J'espère que les gens voient et comprennent désormais ce qui se passe ici. Tout cela commence maintenant à sortir - CURER LE MARIGOT!», a tweeté Donald Trump, en reprenant l'une de ses expressions de campagne favorites, lorsqu'il promettait qu'une fois au pouvoir il nettoierait le «marigot» des élites washingtoniennes à l'oeuvre contre lui et les petites gens.

According to the @nytimes, a Russian sold phony secrets on “Trump” to the U.S. Asking price was $10 million, brought down to $1 million to be paid over time. I hope people are now seeing & understanding what is going on here. It is all now starting to come out - DRAIN THE SWAMP!