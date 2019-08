L'ouragan Dorian se rapproche de Porto Rico

Classé jusqu'ici en tempête tropicale par le Centre national des ouragans (NHC) américain, Dorian, avec des vents atteignant 120 km/h au niveau des Iles vierges américaines, est désormais un ouragan de catégorie 1, sur les cinq que compte l'échelle de Saffir-Simpson.

Il est amené à se renforcer dans les prochains jours au-dessus de l'Atlantique, a précisé le NHC dans son dernier bulletin de 20h.

Dorian a déjà fait une première victime indirecte à Porto Rico. Un homme de 80 ans est mort en tombant d'une échelle, sur laquelle il était monté pour réparer son toit, a annoncé la police locale alors que les premières rafales balayaient l'est de l'île, sous un ciel sombre.

«Je me suis couché plus ou moins tranquille. Mais ma soeur m'a réveillé à 7h du matin pour me dire que (l'ouragan) allait encore passer par la maison», a confié à l'AFP mercredi Miguel Menendez, un habitant de Fajardo, l'une des villes les plus lourdement touchées par Maria en septembre 2017.

Souvenir douloureux

Les riverains faisaient leurs provisions en eau et en produits de première nécessité dans les supermarchés, mais le retraité de 63 ans, qui a patienté plus d'une demi-heure pour faire le plein de sa voiture, n'a pas senti d'hystérie.

L'arrivée imminente de Dorian a réveillé chez Carmen Donos, une autre habitante de Fajardo, le souvenir douloureux de Maria. «J'avais perdu tout ce qui se trouvait dans la maison. J'ai peur que cela puisse arriver à nouveau», s'inquiète-t-elle.

Le président américain Donald Trump a approuvé mardi soir la déclaration d'état d'urgence de Porto Rico, permettant de débloquer des fonds fédéraux pour les secours, coordonnés par l'Agence fédérale américaine des situations d'urgence Fema.

«Nous suivons de près la tempête tropicale Dorian alors qu'elle se dirige, comme d'habitude, vers Porto Rico», a-t-il tweeté mercredi matin.

We are tracking closely tropical storm Dorian as it heads, as usual, to Puerto Rico. FEMA and all others are ready, and will do a great job. When they do, let them know it, and give them a big Thank You - Not like last time. That includes from the incompetent Mayor of San Juan!