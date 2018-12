L’«orbánisme» s’enferme dans le conspirationnisme

Ce n’est pas la première fronde de la rue à laquelle est confronté Viktor Orbán, mais c’est la première menée avec tant d’intensité et de détermination. Après un long défilé de plus de dix mille personnes dans Budapest jusque devant le parlement, plusieurs milliers d’entre elles se sont dirigées, dimanche soir, dans la neige et un froid glacial, vers un centre névralgique du pouvoir, la radio-télévision publique MTVA, au cri de «La télé ment!» Sur le modèle des révolutionnaires de 1956, elles ont fait le siège toute la nuit, espérant que des députés pourraient retransmettre leurs revendications: l’abrogation de lois controversées, votées le 12 décembre, touchant au Code du travail et à la justice, à la neutralité des médias publics, à l’indépendance des tribunaux et à l’adhésion de la Hongrie au Parquet européen anticorruption. Au petit matin, les députés indépendants Bernadett Szél et Ákos Hadházy, bredouilles, se sont fait expulser manu militari par le service d’ordre, sous les yeux d’une police passive. Au même moment, M1, la chaîne d’info en continu de la télévision publique, faisait ses gros titres sur le risque terroriste en Europe de l’Ouest, avant de passer aux premières neiges de l’hiver et à un marché aux cochons.

Heures supplémentaires

Sous le couvercle de l’«orbánisme», la Hongrie bout, et c’est une loi sur le temps de travail qui a suscité la colère. Elle permet aux employeurs d’exiger de leurs employés jusqu’à 400 heures supplémentaires par an, contre 250 actuellement, soit une journée de plus par semaine, alors que les Hongrois travaillent 40 heures hebdomadaires. «Nous ne voulons pas être la Chine de l’Europe», pouvait-on lire sur une pancarte dans le défilé. Selon l’institut Policy Agenda, ce sont plus de 80% des Hongrois qui la rejettent. Réclamée par les entreprises allemandes, très présentes en Hongrie, de l’aveu maladroit du ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, elle est aussi censée répondre à la pénurie de main-d’œuvre qui touche l’économie hongroise.

Dans un parlement chauffé à blanc comme jamais depuis 2010 qu’il gouverne, les députés de l’opposition, minoritaires, ont sifflé, hué, pris à partie le premier ministre Orbán, encadré par ses gardes du corps. Face à la fronde parlementaire la semaine dernière, le pouvoir s’est raidi, son président interrompant les retransmissions des séances, infligeant des amendes aux députés protestataires et menaçant même de faire intervenir la garde parlementaire dans l’hémicycle. Depuis, aux côtés des syndicats, tous les partis de l’opposition font cause commune, contre un gouvernement qui leur rappelle le parti unique et la dictature communiste contre laquelle s’était battu Orbán.

Bouc émissaire

Le Fidesz, le parti d’Orbán, ne répond aux manifestations qui se succèdent qu’en criant au complot, persuadé que l’heure de la grande déstabilisation, à laquelle il se prépare depuis des années, a sonné. Et c’est bien sûr George Soros, bouc émissaire d’Orbán, fondateur de l’Université CEU, qui a annoncé à la fin de novembre son départ du pays, qu’il voit à la manœuvre. Un rouleau compresseur s’est mis en branle, un consortium créé à la fin du mois de novembre, rassemblant pas moins de 500 médias privés, qui, ultime bras d’honneur au pluralisme de la presse, a été immédiatement classé «d’utilité publique» par le gouvernement pour le placer hors d’atteinte des autorités de la concurrence.

Lancé dans une véritable chasse aux sorcières, le site pro-Fidesz 888.hu affichait dimanche le nom «Soros» pas moins de 32 fois sur sa page d’accueil, tandis que le tabloïd «Ripost» publiait à sa «une» les visages des «vandales de Soros». «Nous sommes les traîtres de Soros!» scandent en retour des jeunes étudiants dans les manifestations. Sur Facebook, le Fidesz a lancé une publicité, rapidement vue plus d’un demi-million de fois, selon laquelle «le réseau Soros organise des manifestations violentes à Budapest» et vilipendé «les politiciens de l’opposition qui veulent effrayer les journalistes de la télévision publique […], des méthodes bien connues du réseau d’immigration Soros».

Déjà en 2012, le gouvernement avait fait déferler des dizaines de milliers de partisans afin de «défendre la patrie menacée». Le polémiste aussi célèbre que virulent Zsolt Bayer veut réitérer et appelle aujourd’hui à mobiliser les troupes contre ce que le directeur de cabinet du premier ministre a qualifié de «manifestations antichrétiennes». Reste à voir si le Fidesz est encore en mesure à l’heure actuelle de mobiliser à grande échelle…

(TDG)