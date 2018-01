L'opposition déboussolée après son exclusion

Déjà divisée et affaiblie, l'opposition vénézuélienne se voit contrainte de se réorganiser après la décision de justice l'écartant de la course à la présidentielle, prévue d'ici fin avril. Cette étape ouvre la voie à la réélection de Nicolas Maduro.

Avec cette décision surprise, tombée dans la nuit de jeudi à vendredi, la Cour suprême de justice ordonne à l'autorité électorale d'«exclure la 'Table de l'Unité démocratique' (MUD)» du scrutin. La coalition de la MUD rassemble une trentaine de partis allant de la droite dure au centre.

Processus repoussé

La plus haute autorité judiciaire, accusée de servir le président socialiste, autorise en outre le Conseil national électoral (CNE) à repousser de six mois, soit après l'élection, l'inscription des principaux partis d'opposition. Ce processus était initialement prévu samedi et dimanche.

Parmi les formations écartées figurent D'abord la justice de l'ex-candidat à la présidentielle Henrique Capriles, Volonté populaire de la figure de l'opposition Leopoldo Lopez et Action Démocratique de l'ancien président du Parlement Henry Ramos Allup.

Capriles et Lopez ont été privés de leurs droits civiques et le second est également assigné à résidence, accusé d'avoir encouragé des manifestations antigouvernementales en 2014 qui ont fait 43 morts.

Date avancée

Impopulaire, à la tête d'un pays ruiné et cerné par les sanctions internationales, Nicolas Maduro avait déjà pris de court mardi l'opposition en avançant la date du scrutin, prévu fin 2018, et en se disant prêt à y participer.

«On va gagner l'élection présidentielle et on va le faire haut la main!», s'est félicité mercredi le chef de l'Etat lors d'un discours, fixant un objectif de 10 millions de voix. Le Venezuela compte quelque 19 millions d'inscrits sur les listes électorales.

«Atteinte à l'équité»

La France a condamné vendredi le sort réservé au camp antigouvernemental. «En décidant d'exclure (..) la coalition d'opposition «Mesa de Unidad Democratica» (MUD), les autorités vénézuéliennes ont une nouvelle fois porté atteinte à l'équité de ces élections, après avoir modifié le calendrier électoral sans concertation avec l'opposition», a déploré le ministère français des Affaires étrangères.

Le président français Emmanuel Macron s'est lui dit «favorable» à un accroissement des sanctions européennes à l'encontre des autorités vénézuéliennes, coupables selon lui d'une «dérive autoritaire», après une première série de sanctions contre sept hauts responsables du Venezuela.

«Nous avons pris des sanctions individuelles contre des dirigeants vénézuéliens qui ont un impact limité. Je souhaite que nous puissions aller plus loin compte tenu des décisions récentes et de la dérive autoritaire» du gouvernement de Caracas, a déclaré M. Macron lors d'une conférence de presse à Paris avec son homologue argentin Mauricio Macri. (ats/nxp)