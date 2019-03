L'opposition appelle à des manifestations

Un bloc de l'opposition nicaraguayenne a appelé vendredi ses sympathisants à «continuer à se mobiliser» pour réclamer au gouvernement du président Daniel Ortega la remise en liberté de centaines de détenus, considérés comme des prisonniers politiques.

«Sortons tous, là où nous sommes» pour organiser samedi des «piquets de grève» pour réclamer la libération rapide des détenus ayant participé aux manifestations antigouvernementales, a dit lors d'une conférence de presse Violeta Granera, du bloc Unité nationale bleue et blanche (UNAB).

UNAB est une coalition regroupant plus de 40 groupes sociaux et politiques d'opposition, dont l'Alliance civique pour la justice et la démocratie (ACJD) qui négocie actuellement avec le gouvernement pour mettre fin à la crise qui secoue le Nicaragua depuis onze mois.

Désaccord sur les chiffres

Lors de négociations vendredi, le gouvernement et l'Alliance sont convenus que le processus de libération de ces prisonniers commencerait par une «conciliation» de trois listes de détenus, selon un communiqué conjoint diffusé par la présidence.

Selon une liste établie par la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), un organe autonome de l'Organisation des Etats américains (OEA), 647 opposants sont emprisonnés au Nicaragua depuis cette date. Le gouvernement évoque 350 prisonniers, tandis qu'un comité de familles de détenus avance le chiffre de 807.

Au cours de ce processus, les conditions de détention seront modifiées conformément aux normes établies par les Nations unies pour le traitement des prisonniers, ajoute le communiqué.

Répression

Mercredi, le gouvernement avait finalement cédé aux exigences de l'opposition en annonçant qu'il procèderait sous trois mois à la libération de tous les opposants détenus depuis avril 2018, date des premières manifestations antigouvernementales, sans toutefois en préciser le nombre.

L'actuel appel à manifester intervient une semaine après la répression violente d'une manifestation par la police à Managua. Plus d'une centaine de protestataires avaient été détenus pendant des heures. La police interdit toute forme de manifestation depuis septembre 2018. «Toutes les mobilisations sont volontaires et il y a plusieurs formes de désobéissance et de protestation» à utiliser «jusqu'à la fin de la dictature», a dit Mme Granera.

Après avoir dirigé le pays de 1979 à 1990 à l'issue de la révolution sandiniste, Daniel Ortega est revenu au pouvoir en 2007. Les opposants accusent l'ex-guérillero d'avoir instauré une dictature. Ils réclament son départ et celui de la vice-présidente, son épouse Rosario Murillo. Le chef de l'Etat dénonce une tentative de putsch de l'opposition avec le soutien de l'Eglise et de Washington. (afp/nxp)