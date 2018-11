L'opposant Navalny a pu quitter la Russie

L'opposant russe Alexeï Navalny a indiqué avoir pu sortir du territoire russe mercredi, après avoir été bloqué la veille à la frontière, pour se rendre à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg.

«Ils m'ont empêché de partir illégalement. Après un scandale, ils m'ont laissé» partir, a-t-il affirmé dans un message sur Instagram assorti d'un selfie dans la cabine des gardes-frontières d'un aéroport moscovite. «Il a décollé», a précisé ensuite à l'AFP son avocat Ivan Jdanov.

Kremlin critic Alexei Navalny flies out of Russia after ban lifted https://t.co/foHh7qvA1T