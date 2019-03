L'opposant Guaido déclaré inéligible pour 15 ans

Le président du parlement vénézuélien Juan Guaido, également chef de file de l'opposition, a été révoqué jeudi de son poste. Il a été déclaré inéligible durant 15 ans pour corruption présumée, ont annoncé les autorités vénézuéliennes.

Le Contrôleur général de la République Elvis Amoroso, chargé de veiller à la transparence de l'administration au Venezuela, a décidé «d'interdire l'exercice de toute fonction élective au citoyen (Juan Guaido) pour la durée maximum prévue par la loi», a-t-il déclaré à la télévision d'Etat. Cette durée est de 15 ans, a rappelé le responsable de cet organisme jugé proche du pouvoir en place.

Selon Elvis Amoroso, Juan Guaido ne justifie pas, dans ses déclarations de patrimoine, certaines dépenses réalisées au Venezuela et à l'étranger avec des fonds provenant d'autres pays. «Il a réalisé plus de 91 voyages hors du territoire pour un coût supérieur aux 310 millions de bolivars (quelque 95'000 francs), sans justifier l'origine de ces fonds», a expliqué le Contrôleur.

Cet organisme avait annoncé le 11 février l'ouverture d'une enquête visant l'opposant. Il a demandé au parquet d'«exercer les actions correspondantes», sans plus de précision. L'ancien candidat à la présidentielle de 2013 Henrique Capriles avait été sanctionné de la même façon et déclaré inéligible, ce qui l'avait empêché de se présenter par la suite en 2018.

Groupe de contact en réunion

Sur le plan diplomatique, les pays latino-américains et européens du Groupe de contact international (GCI) sur le Venezuela se réunissaient jeudi à Quito pour faire un premier point d'étape sur la recherche d'une solution pacifique à la crise qui secoue le pays.

La rencontre «a pour objectif central de rechercher, à travers le travail conjoint de différents pays de notre région et de l'Europe, le moyen de faciliter une solution, espérons-le, rapide à la crise au Venezuela», a déclaré le ministre équatorien des Affaires étrangères, José Valencia, à la presse. La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays sont présents.

Le GCI a été lancé le 7 février à Montevideo. Ses membres s'étaient fixé un premier délai de trois mois pour appuyer l'organisation d'une élection présidentielle anticipée et une sortie pacifique à la crise politique qui secoue le pays sud-américain depuis des mois.

Lancé par l'Union européenne, il comprend huit pays européens (Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Italie, Portugal, Royaume Uni et Suède) et quatre pays latino-américains (Bolivie, Costa Rica, Equateur et Uruguay). (ats/nxp)