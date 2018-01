L'offensive turque contre les Kurdes se poursuit

L'artillerie et l'aviation turques ont bombardé lundi plusieurs objectifs dans la région d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie. Appuyées par des rebelles syriens, les forces d'Ankara y mènent depuis samedi une offensive pour chasser les miliciens kurdes des Unités de protection du peuple (YPG).

With us or against us? Those who help Kurdish fighters in Afrin will become Turkey’s targets – PM Yildirim https://t.co/LlraZ16Ja3 pic.twitter.com/0GGtUSB0jg — RT (@RT_com) January 22, 2018

Violents combats

Un porte-parole des YPG, Birusk Hasaka, a déclaré que des avions turcs avaient visé lundi matin deux villages et que de violents combats opposaient «les forces d'occupation turques» aux Forces démocratiques syriennes (FDS). La coalition, à laquelle appartient la milice kurde, n'a pas exclu d'envoyer des renforts dans la région pour faire face à l'attaque turque.

Selon les FDS, 18 civils ont déjà été tués et 23 autres blessés dans l'offensive. Des femmes et des enfants font partie des victimes.

L'agence de presse turque Dogan a assuré, de son côté, qu'une roquette, tirée du territoire syrien par les Kurdes, est tombée sur un camp de l'Armée syrienne libre (ASL) en Turquie, dans le secteur frontalier de Kirikhan. Deux personnes auraient été tuées et douze autres blessés. Environ 25'000 rebelles de l'ASL participent à l'opération aux côtés de l'armée turque.

Au total, au moins 54 combattants kurdes et rebelles syriens pro-turcs ont été tués lors des trois jours d'affrontements dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Footage of clashes between the SDF fighters and the Turkish occupation army and its gangs on the outskirts of Afrin

ANHA pic.twitter.com/M5QlcJlb5k — Claudia (@AfsanaLubnan) January 22, 2018

Accord avec la Russie

Le président turc, Tayyip Recep Erdogan, a promis d'écraser les miliciens kurdes dans la région d'Afrine. Il veut également prendre le contrôle de la ville de Manbij, plus à l'Est. La Turquie accuse les YPG d'être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). L'organisation est classée terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

Dans un discours lundi à Ankara, M. Erdogan a déclaré que la Turquie avait conclu un accord avec la Russie à propos de cette opération militaire. Moscou n'a pas officiellement confirmé qu'un accord existait avec Ankara. Mais les analystes estiment qu'une offensive majeure ne peut être menée en Syrie sans l'aval de la Russie qui contrôle notamment l'espace aérien dans le nord du pays.

L'opération «Rameau d'olivier», préparée dans la nuit de jeudi à vendredi par des tirs d'artillerie, a été suivie samedi par des raids de l'aviation et formellement lancée par le président Erdogan. Le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a déclaré dimanche qu'Ankara entendait créer une zone de sécurité s'avançant d'une trentaine de kilomètres en territoire syrien.

Le vice-Premier ministre turc, Mehmet Simsek, a annoncé lundi que l'opération devrait être terminée sous peu. Il a voulu adresser un message rassurant aux investisseurs, affirmant que l'impact économique de l'opération en cours serait limité. Celle-ci «sera brève et réduira le risque de terrorisme en Turquie dans la période à venir.»

Djihadistes encore menaçants

Face à l'ouverture d'un nouveau front dans le conflit en Syrie, la France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation dans l'ensemble du pays. L'Iran, allié de Damas, a réclamé l'arrêt immédiat de l'intervention turque.

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne s'est, elle, dite «extrêmement inquiète». Federica Mogherini a réclamé «que toute activité militaire soit focalisée contre Daech (l'acronyme arabe du groupe Etat islamique, ndlr) en termes de stratégie».

En visite à Londres, le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, a également dit son inquiétude et invité toutes les parties à la retenue. Il a, toutefois, ajouté que les Etats-Unis reconnaissaient à la Turquie «le droit légitime de protéger ses propres citoyens des éléments terroristes».

Devant ces réactions mesurées, les FDS ont exhorté la coalition internationale anti-EI emmenée par Washington à «prendre ses responsabilités». Elles ont affirmé que l'offensive turque constituait un «soutien clair» aux djihadistes. «Malgré la perte de ses principaux bastions», le groupe djihadiste «conserve une force non négligeable», ont averti les FDS. (ats/nxp)