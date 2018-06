L’offensive socialiste parvient à renverser Mariano Rajoy

Dans l’hémicycle du parlement espagnol, les députés de l’opposition se lèvent d’un bond et se fondent dans un long applaudissement. Presque incrédules. Ce vendredi matin, ils viennent de renverser le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, contraint de sortir avant la moitié de son deuxième mandat. La motion de censure présentée par les socialistes du PSOE vient de gagner, avec 180 voix en sa faveur, 169 voix contre et une abstention. Le chef de file socialiste, Pedro Sánchez, devient donc le septième président de la démocratie espagnole. «Sí se puede!» «Oui, c’est possible!» entonnent les députés de Podemos, qui ont appuyé la motion.

Le coup est rude pour Mariano Rajoy. Il n’a pas vu venir cette offensive éclair qui vient de le débarquer du pouvoir en huit jours à peine. Le chef du gouvernement sortant est sonné. Il se croyait pourtant à l’abri des intempéries alors qu’il venait de faire voter son budget. Le pays voguait sur une croissance économique de près de 3%, le chômage baissait et une fin de mandat tranquille se profilait pour lui.

Mais c’était compter sans l’élan d’indignation qui a suivi l’annonce, la semaine dernière, du verdict qui condamne sa formation, le Parti populaire, comme «participant à titre lucratif» dans une affaire de détournement de fonds publics. C’est cette sentence qui a servi de détonateur et mobilisé l’opposition, alors que Pedro Sánchez brandissait l’étendard de la révolte. «L’Espagne ne mérite pas d’être gouvernée plus longtemps par un parti corrompu», a-t-il répété. Mais Mariano Rajoy a refusé de croire au danger. Jamais une motion de censure n’avait réussi à prospérer jusque-là, et il était sûr que la fragmentation de l’échiquier politique espagnol allait jouer en sa faveur. En vain. Ce vendredi, il a vu comment, malgré leurs divergences, les petits partis de l’opposition se sont tous ralliés aux socialistes. Seuls les centristes de Ciudadanos, qui auraient préféré la convocation d’élections anticipées, se sont démarqués de l’initiative.

À 46 ans, Pedro Sánchez prend donc les rênes de l’Espagne dans des conditions inattendues, après avoir fait tomber un gouvernement en huit jours à peine. Mais la tâche qui l’attend risque d’être compliquée, alors son parti ne compte que 84 députés sur les 350 siégeant au total dans l’hémicycle. «Je suis conscient de ma responsabilité et je travaillerai avec humilité et détermination. Nous allons mettre en route les mesures nécessaires pour transformer et moderniser le pays et nous atteler à toutes les urgences sociales», a-t-il affirmé, sans en dire plus sur ses intentions.

Paris ouverts

Tous les paris sont ouverts sur la formation du nouvel Exécutif, qui devrait être annoncée en début de semaine prochaine. On ignore encore si le PSOE gouvernera en solitaire ou bien s’il acceptera l’offre de ses alliés de Podemos, disposés à entrer dans un gouvernement d’union de la gauche pour lui assurer une meilleure stabilité. Car passé le cap de l’élan rassembleur du «tout sauf Rajoy», il va être difficile de manœuvrer pour maintenir les appuis d’une opposition atomisée et aux intérêts contradictoires, depuis les Indignés de Podemos jusqu’aux conservateurs du Parti nationaliste basque, ou encore aux indépendantistes catalans, qui sont bien décidés à avancer leurs pions.

À Barcelone, précisément, on accueille avec soulagement le départ de Rajoy et on espère voir le nouveau gouvernement socialiste jeter de nouveaux ponts avec la Catalogne. Pedro Sánchez a promis le dialogue et s’annonce disposé à rencontrer le chef du gouvernement catalan, Quim Torra. Celui-ci vient précisément de donner des signes d’apaisement en acceptant enfin de constituer son nouvel Exécutif en conformité avec la loi espagnole, ce qui permet de lever la mise sous tutelle de la Catalogne et de faire baisser les tensions. Mais si Pedro Sánchez s’annonce prêt à écouter les indépendantistes, il a aussi averti que son Exécutif «respectera et fera respecter la loi» et ne remettra pas en question l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale de l’Espagne. (TDG)